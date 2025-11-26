台北市奪下 2025 IEEE 智慧城市首獎 開源治理登上國際舞台

台北市奪下2025IEEE智慧城市首獎。(台北市資訊局提供)

記者王誌成／台北報導

台北市資訊局二十六日表示，在二０二五 IEEE Smart Cities Contest 中，台北以「Twin Engines of Taipei’s Smart City: Dashboard Open Source and Open Data Project」於全球數十個城市中奪下已開發經濟體組首獎，展現台北在開源治理與資料基礎建設上的成熟實力，並在全球智慧城市競爭中建立更明確的領先地位。

資訊局指出，此次獲獎關鍵在於本市推動的「開源 × 開放資料」雙引擎策略。透過全面開放儀表板程式碼與資料標準，台北將原本封閉的政府系統重構為可共用、可複製的技術框架，使不同型態的專案得以快速導入並延伸使用。

在此架構下，台北市透過開源儀表板全面升級城市治理模式，市府能將交通、工務、民政、警消、災防等逾二十五個局處資料整合於同一視覺化平台，透過多元資料的即時交疊，使市政能以更立體、即時、跨領域的方式掌握路網速率、事故熱點、人流變化等指標。

資訊局長趙式隆表示，開源儀表板為城市治理建立了共同語言，使政府、市民、學界與產業得以在同一基礎上發展，加速創意落地並進入公共服務。他指出，台北將持續深化開源架構與資料治理模式，並擴大跨城市合作，使開源儀表板成為智慧治理的共同基礎。