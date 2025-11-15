台北市宜蘭縣同鄉會 賴總統提"宜蘭高鐵站"差政院核定
政治中心／綜合報導
台北市宜蘭縣同鄉會成立超過半世紀，晚間（15號）他們在台北國際會議中心舉辦會員大會，總統賴清德也到場致詞、與鄉親相見歡，還說"宜蘭高鐵站"通過環評、只差政院核定，就能給大家一條快速返鄉的路，也懇託大家支持民進黨徵召的林國漳。林國漳也說，每天都有政策行程，未來統籌分配款增加，更需要中央地方互相配合。
參加北市宜蘭縣同鄉會大會，會員們高喊總統好、掌聲不斷，賴清德也帶來建設大禮。
總統賴清德：「我們高鐵要到宜蘭，最困難的環境影響評估，已經過了，行政院核定之後，我們就可以動工，有人看說台北到宜蘭需要嗎，其實不是這樣，有時宜蘭到台北，也可以到屏東啊。」
賴清德參加台北市宜蘭同鄉會會員大會。（圖／民視新聞）
北市宜蘭同鄉會成立56年，是北漂宜蘭人聯繫互助的重要平台，包含前立法院長游錫堃、民進黨立委陳俊宇都到了，同行的也包含20多年前，被游錫堃請回宜蘭選委會服務的律師林國漳，他不久前才被民進黨徵召，角逐明年縣長寶座。
總統賴清德：「游錫堃院長陳定南縣長，他們都很清廉，所以我們要選縣長，第一項就是要清廉，要不然你工作沒做，就要給人拿錢，這樣工作怎麼做的好，我要給大家推薦一位，就是林國漳律師，（請國漳律師站起來給大家看），總統府有我賴清德，行政院有陳金德政委，立法院有陳俊宇，未來縣府有林國漳，大家一起打拚。」
賴清德說，這回鳳凰颱風造成宜蘭淹水成災，中央已經編1000億預算要給各地治水，但要給專業、有操守的地方首長運用，林國漳也說，自己的選戰節奏都有序進行。
民進黨宜蘭縣長參選人林國漳：「不管是交通還保，各種方面，以及各鄉鎮，12個鄉鎮市，都有藍圖在討論中，統籌分配款可能會增加很多，每個縣市都增加很多，更需要我們跟中央互相配合。」
民進黨徵召律師林國漳角逐宜蘭縣長。（圖／民視新聞）
近幾次縣長選戰，兩大黨互有勝負，2026選戰，民進黨要讓藍天變綠地。
原文出處：台北市宜蘭縣同鄉會 賴總統提「宜蘭高鐵站」差政院核定
