台北市年前徵才釋出逾千職缺 26企業連4天招募

農曆年前最後一波強力徵才正式開跑！台北市就業服務處持續扮演求才企業與求職民眾之間的最佳橋梁，於2月10日至13日，集結26家知名企業、釋出多達1,078個工作機會，分別在台北市7個就業服務站辦理現場徵才活動，邀請有求職或轉職需求的民眾把握機會，親臨現場掌握職涯新契機。

台北市農曆年前舉行徵才活動，釋出上千職缺。（圖／台北市勞動局）

本次參與徵才的產業橫跨電子製造、餐飲旅宿、門市零售、藝術策展、支援服務、醫療長照及視聽娛樂等多元領域，其中又以零售產業為最大宗。統一超商、全家便利商店、萊爾富、三商家購（美廉社）及全聯實業（大全聯）等指標性連鎖品牌同步招募第一線門市人員與儲備幹部。值得一提的是，萊爾富更釋出多項總公司職缺，包含門市稽核、採購、鮮食研發、會員經營、數位行銷企劃及網管資安工程師等，為想從門市一路累積實力、邁向後勤或專業職位的求職朋友，提供清楚且多元的發展藍圖。

連鎖零售業向來以彈性排班、就近上班深受求職者青睞，搭配完整教育訓練與透明升遷制度，不僅適合初入職場的新鮮人，也非常適合需要兼顧生活彈性的二度就業或轉職族群，讓工作與生活取得理想平衡。

本週徵才活動亦迎來多家新血加入，職缺選擇更加多元。首次參與的台灣山崎麵包，開出麵包門市與製作人員職缺，為對烘焙產業懷抱熱情的求職朋友，開啟通往職人之路的第一步；時藝多媒體傳播則聚焦大型展演籌備與策劃，開出月薪40K以上、薪資可再議的總經理秘書職缺，吸引想挑戰高成長、高視野工作的求職者。

同樣不容錯過的還有餐飲旅宿業的豐富職缺陣容，包含寒舍餐旅管理顧問、北投老爺酒店、瓦城泰統、貳樓餐飲、喬治兄弟、三商餐飲等知名品牌齊聚。餐飲旅宿業具備學習速度快、升遷管道明確、國際化與專業技能累積等優勢，無論是對服務有熱忱、喜歡與人互動，或期望累積管理實力、邁向主管職，都能找到適合自己的舞台。

此外，本次徵才廠商還包括良品嚴選（洪瑞珍三明治）、屈臣氏、新加坡商傲勝全球（OSIM）、華資粧業（資生堂）、微笑單車（YouBike）、錢櫃企業、凱明，以及台北市立聯合醫院、誠達、聯承、愛關懷、四正勤等醫療長照機構，共計26家企業，提供橫跨民生服務、健康照護與娛樂產業的多樣就業選擇。

徵才活動時間及地點，整理如下：

2月10日下午2時至4時北投就服站(美廉社、YouBike、台灣山崎、北投老爺酒店、凱明)、內湖就服站（時藝多媒體傳播、瓦城泰統）

2月11日下午2時至4時西門就服站（大全聯、OSIM)

2月12日下午2時至4時信義就服站[喬治兄弟、屈臣氏、貳樓餐飲、誠達居家長照、北市聯醫、錢櫃、全家便利商店、寒舍餐旅管理顧問、資生堂、萊爾富、YouBike)、南港東明青銀就服站（洪瑞珍三明治、聯承長照）、景美就服站（統一超商）、艋舺就服站（寒舍餐旅管理顧問、愛關懷居家長照、全家便利商店、四正勤居家長照）、西門就服站（三商餐飲）

2月13日下午2時至4時景美就服站（YouBike、統一超商臨沂門市)

