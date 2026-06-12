台北市幼兒園遭控教唱「紅歌」 教育局澄清：烏龍陳情

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近日有家長在網路爆料指稱，家中孩子就讀的台北市某公立幼兒園，在練習畢業典禮表演時，選用的歌曲為〈把未來點亮〉。該名家長自行上網搜尋後，驚覺該曲竟是慶祝中共建黨百年的統戰宣傳歌曲，由中國童星李昕融所演唱，質疑「統戰教育」滲透校園。此事在網路掀起熱烈討論，陸委會昨日也證實已轉請台北市教育局深入了解。

面對「紅色歌曲進校園」的嚴重指控，台北市教育局今日發布聲明澄清，表示早在今年5月接獲教育部國教署轉知的陳情後，就已立即啟動程序釐清事實，並已正式回覆陳情人。教育局強調，經過嚴格比對，這起事件完全是一場「烏龍陳情」。

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教育局詳細說明，該所幼兒園實際選用、教唱的畢業兒歌，與陳情內容所指稱的中共建黨百年紀念歌，全案「僅僅是歌名相同」。兩首歌曲不論是在歌詞內容、作曲者、還是演唱者上，根本「完全不相同」，相關的網路指控與事實明顯不符。

教育局嚴正表示，所謂「台北市公立幼兒園教唱中共建黨百年紀念歌」絕非事實。局方同時呼籲社會各界，任何公共事務的討論與指控都應該建立在客觀的事實基礎上，切勿因片面資訊或巧合而以訛傳訛，以免誤導大眾視聽並造成基層教育人員的困擾。（責任編輯：王晨芝）

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