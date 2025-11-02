台北市府人力缺口 高達10.8％

台北市政府法定員額約7萬6000餘人，目前缺額8300人。圖為台北市政府。（本報資料照片）

台北市政府長期面臨人力缺口，議員指出，市府法定員額約7萬6000餘人，目前缺額8300人，比例高達10.8％，其中工務局更為明顯，缺額比例12.32％，恐影響重大建設進度與市民生活品質，建議市府向中央爭取「首都加給」。工務局長黃一平2日回應，已透過增加專業加給金額、獎金強化留任意願。

工務局及所屬各處截至今年9月員工預算員額共3652人，現有人數3202人、缺額450人，缺額比例12.32％，比市府整體缺口比例10.8％更高。

苗博雅表示，北市重大工程多業務繁重且生活成本高，加上福利待遇與其他縣市相比未較優渥，導致難留住人才，許多人力都外流到其他縣市。

議員李傅中武指出，同時間工務人才也頻繁轉至民間公司，因為工程人員屬有執照、證照的技術專業人才，在民間企業月薪至少破10幾萬元，年薪大概近200萬元，相比之下公部門待遇遜色許多。

此外，苗博雅說，《財政收支劃分法》修法後，預計台北市明年統籌分配稅款將增加超過400億元，市府已初步規畫將經費用於加速老舊校舍改建、興建社會住宅等基礎建設和市政建設，人力若不夠，恐造成「經費到位、工程無法執行」的情況，影響市民生活品質與公共建設進度。

黃一平指出，中央日前已核定，預計明年會讓二級機關八職等的科長，可以往上升至九職等，薪水也有所提升。

苗博雅說，若目前跟中央溝通過後僅有提升職等的進度，建議市府向中央爭取「首都加給」，甚至爭取法規員額增加；李傅中武認為，升職等後薪水僅多2500元，根本留不住人才，唯一解決方法就是首都加給。

黃一平回應，工務局透過擴大彈性上班時間、設立員工子女幼兒園及托嬰中心、強化員工關懷協助、調高職等及多元方式遴才等措施，營造留才工作環境。

他強調，自113年8月1日起，工務局透過增加專業加給金額、留任獎金、工程獎金，提升工程人員待遇，以延攬人才、增加工程人員留任意願，會再研議議員提出的建議。