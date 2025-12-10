台北市府公告合併T17、T18基地公展案 (圖)

其他人也在看
南韓太扯！謬稱「中國台灣」竟又貿易刁難 外交部次長出面回應了
即時中心／高睿鴻報導迫於中國的壓力，國際社會時常傳出，有國家刻意、或不經意矮化台灣主權地位之情事。最近南韓推出的「電子入境卡（E-Arrival Card）」，就因系統將台灣標註為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」，引發我國輿論譁然；後續更傳出，我國外交部已數次向韓方表達關切、要求更正，但目前卻仍不為所動。而針對外交部亞東太平洋司昨（9）日表態，「已全面重新檢視與韓政府的關係」，外交部次長陳明祺今（10）日也回應了。民視 ・ 6 小時前 ・ 226
13架中俄戰機「日本周邊」聯合飛行！驚見核轟炸機 小泉進次郎怒：明顯示威
日中關係劍拔弩張，中國軍機繼日前以雷達2度照射日本戰機後，昨（9日）中國與俄羅斯戰機又在日本周邊進行聯合發行，派出的機種包含Tu-95、轟-6轟炸機等，挑釁意味濃厚。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 100
賴清德黨主席保衛戰「保五綠、攻五藍」 黃暐瀚分析這五縣市最有翻轉機會
2026九合一選舉進入備戰狀態，各陣營陸續拍板各縣市人選。政治評論員黃暐瀚分析最新選戰情勢。他指出民進黨的戰略是穩固「五綠」本命區，並且進攻「五藍」執政縣市，包括宜蘭縣、台東、嘉義市、新竹縣以及彰化縣。風向台灣 ・ 5 小時前 ・ 238
美國防授權法案刪除「邀台參與環太軍演」 揭仲曝2警訊：川普考慮恢復邀中共
美國國會參眾兩院最終版的「國防授權法案」已出爐；但引人注意的是，參議院版「邀請台灣參與環太軍演」的內容，在最終的兩院版遭到刪除。淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲表示，第一個可能是川普政府目前正與北京就經貿談判與明年四月的訪中行進行磋商，認為這段文字可能會帶來變數；但揭仲更擔心川普政府是否在考慮恢復邀請中共參加環太軍演，所以才要將這段已多次出現在相......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 58
封麥多年！費玉清低調捐百萬助流浪動物 暖心文字曝光：是我微薄心意
「小哥」費玉清雖然封麥多年，不過私下仍會低調行善，近日，「徐園長護生園」粉專發文指出收到費玉清捐款100萬的消息，除了感謝他的善款之外，同時也公布費玉清暖心的話語。蔡佩伶報導。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 30
員工超時加班遭北市府罰30萬元！英業達回應了
台北市勞動局日前公布114年10月份違反《勞動基準法》裁罰結果，其中代工大廠英業達（2356）使勞工延長工時超過法令12小時上限之規定，5年內第3次違反勞動基準法第32條第2項規定，遭罰30萬元為最高。英業達晚間也發布聲明回應，10月適逢專案業務旺季、部分員工積極投入，才會出現工時超出限制的狀況，公司已經檢討並強化管理機制，絕對沒有強制勞動。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前 ・ 22
最新／高雄檳榔攤68歲女老闆倒血泊 男喊「這1句」拎刀逃跑
即時中心／林韋慈報導今（10）日上午7時許，高雄鳳山區光遠路一家檳榔攤，驚傳一名男子持刀朝老闆娘身上狂捅，老闆娘跌坐血泊中，傷勢嚴重。路人聽聞求救聲後上前關心，驚覺男子手中還緊握利刃，嘴裡還念念有詞，喊了一句「還不趕快拿出來！」，男子事後落網，警方已介入調查中。據了解，砍人的嫌犯為46歲的呂男，疑似與68王姓老闆娘兒子有債務糾紛，今（10）日上午7時，他前往檳榔攤討債，但與老闆娘起了口角，便持刀行凶，老闆娘因傷勢過重，送醫後上午9點50分宣告不治。目擊者表示，男子回過神後，發現事跡敗露，先是狠瞪目擊者，接著鑽入巷內逃逸。警方獲報後到場，火速逮捕嫌犯，並拉起封鎖線，而檳榔攤老闆娘則傷勢嚴重，當場呈現OHCA狀態，緊急送醫。而呂男逃逸時，先將刀具丟入水溝中，也被查獲，隨後在檳榔攤附近的一間娃娃機店被逮捕，事後警方將人帶回現場指認。高雄鳳山分局也表示，鳳山分局成功所於7時31分許獲報，在鳳山區光遠路民宅有1女子身受刀傷，警方到場協助緊急將女子送往高雄國軍總醫院，隨後因傷勢過重宣告不治。經初步了解，呂男與42歲林姓男子之間有債務糾紛，今早呂男至林男住處理論未果，但與林男母親王姓婦人(68歲)爆發口角衝突，呂男旋即持刀攻擊，並在調閱監視器後，在附近騎樓發現嫌疑人呂男，當場依準現行犯逮捕，全案目前積極偵辦中。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／高雄檳榔攤68歲女老闆倒血泊 男喊「這1句」拎刀逃跑 更多民視新聞報導文化部要制裁韓星？南韓電子入境卡稱「中國台灣」 李遠發聲了解放軍近期騷擾日韓 賴清德批非常不恰當：中國應體現大國責任仙塔律師鬼轉認當「詐團軍師」 網灌爆「拱拍SWAG」！民視影音 ・ 4 小時前 ・ 4
韓國入境卡標「中國台灣」！名醫：禁韓團？
[NOWnews今日新聞]韓國電子入境申報系統（E-ArrivalCard）自今年2月啟用後，持續將台灣列名為「中國（台灣）」，儘管我方多次溝通抗議，至今仍未修正標示，激起台灣社會強烈反彈。外交部已宣...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 28
上門討兒債！鳳山檳榔攤老闆娘遭砍殺 送醫不治｜#鏡新聞
高雄鳳山區光遠路一家檳榔攤的老闆娘，今天（12/10）早上7點半，遭一名男子持刀殺害，當時老闆娘跌坐血泊當中，有目擊者聽到求救的聲音，上前關心，看到男子持刀攻擊傷人，當時嫌犯嘴裡還念念有詞，眼看事跡敗露，立刻徒步逃逸，不到一小時就被警方逮捕，但檳榔攤老闆娘傷勢嚴重，送醫後宣告不治，嫌犯殺人動機，初步調查，是跟老闆娘的兒子債務有關。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 2
殲15「準」開戰行為 火控雷達照自衛隊戰機
日本首相高市早苗的台灣論事件已持續一個月，中國不斷升級事件。上週六(12/6)，中國航空母艦遼寧號前往沖繩區域公海，進行艦載機起降演練，升空殲15戰機；日本航空自衛隊緊急升空應對，卻遭到殲15以火控雷達兩度長時間照射。日本政府對中國發出嚴正抗議，沒想到北京當局表示，是日本自衛隊近距離妨害操演，抨擊日本顛倒黑白。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 24
中殲-15雷達鎖定日F16 挑釁引爆對峙 高市嚴正警告 揭「間歇性」照射背後意涵 這招2013年就用過 小泉急拉澳洲站隊 美《國家安全戰略》挺台藏玄機｜全球聊天室｜#鏡新聞
中日緊張關係升溫，從外交與經濟摩擦，擴大成明顯的軍事對峙。12月7日，中國航母遼寧號通過沖繩與宮古島之間海域，在此期間多次進行艦載機起降，引發日本高度警戒。特別是殲-15 戰機間歇性雷達照射2架日本自衛隊F-15戰機，挑釁意味濃厚，因為雷達鎖定通常被視為武器攻擊前的步驟。而且這已經不是中國第一次…… 日本首相高市早苗與外交部門再次向中方表達不滿；中國則反指日方侵擾其訓練空域。局勢升溫下，日本也積極拉攏盟友，防衛大臣小泉進次郎與澳洲國防部長會談，強化雙邊安全合作。 另一方面，美國新版《國家安全戰略》也已出爐，只是各界對美方將台海與第一島鏈的實際投入程度有多重？看法不一。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 14
不明原因…69歲婦人遭水泥車拖行數尺「輾斷雙腳留一地血肉」！
隔著螢幕連呼吸都屏住！高雄大寮區昨（8）日下午17時許，一名69歲顏姓婦女騎腳踏車要回家；未料，遭同向右轉水泥預拌車撞個正著，人車捲入車底拖行數尺，雙腳血肉模糊，還有意識送醫急救，尚未脫離險境。目擊者心有餘悸還原現場，表示「好好的一個人，三秒過後，腳就沒了，留下一地的碎肉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
鄭麗文指訪北京3前提是編故事 藍委憂心民進黨「毀鄭行動」開打
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 有媒體指稱國民黨主席鄭麗文將在農曆年前後與中共總書記習近平會面，且據傳北京提出許多不利台灣的會面前提，引發黨內外議論。對此，有國民黨立委指出，民進黨「毀鄭行動」、選戰模式已正式開打，也有藍營人士憂心「鄭習會」若成真，恐在2026地方大選前投下深水炸彈。 先前有媒體報導，在國民黨2位副主席低調赴中交涉後，鄭麗文與北京已...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 24
日本東北7.5強震 居民驚喊「糟糕了！」 海嘯最高0.7公尺
日本東北部昨(8)天深夜發生規模7.5強震，造成至少數十人受傷，建物與基礎設施受損，當局海嘯警戒7小時，因為這次震源較深，地殼吸收海嘯量能，觀測最大浪高只有0.7公尺，不過劇烈搖晃，已經嚇壞當地人與外國遊客。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
＂燒肉粽＂翻版 台中男子墜樓砸傷女騎士1死1傷
中部中心／張喬羿、蔡枘埏台中市一名女騎士，上班途中，行經北屯區一處社區住宅時，竟然遭一名男子砸傷，女騎士右腳膝蓋受傷，而墜樓的男子當場死亡，家屬接聞噩耗，一度癱軟，檢警初判，無外力介入，確切死因，還須深入追查。獲報有人墜樓，還有人受傷，兩台救護車火速趕到現場，抵達時發現有機車騎士，遭墜樓的男子，當場砸傷。台中男子自社區15樓墜落 女子騎機車經過＂右腳遭砸傷＂（圖／民視新聞）事發就在台中市北屯區一處社區大樓，8日上午8點多，一名男子，突然從大樓的15樓墜落，砸中上班騎機車經過的女騎士，導致騎士，右腳擦挫傷，而這名男子，當場死亡。男性明顯死亡，家屬整個人無力癱軟在椅子上，悲痛到難以言語，救護人員不斷安撫她的情緒，根據了解，29歲的死者，平時和媽媽姊姊，3人同住一屋簷下，事發當天早上8點多出門，家人以為他要去上班，沒想到20分鐘後，竟然從15樓墜落，台中男子墜樓"燒肉粽案翻版" 砸中女騎士釀1死1傷（圖／民視新聞）警方初步排除外力介入，有傳聞死者疑似是遭到詐騙，才會走上絕路，全案檢警正積極釐清偵辦中，但意外被砸中的女騎士，心裡一定受到極大驚嚇。《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885原文出處：「燒肉粽事件」翻版 台中男子墜樓砸傷女騎士1死1傷 更多民視新聞報導台男喝醉鬧機延誤48分鐘 日航警「強制拉下機」乘客拍手歡呼臥推手滑奪命！槓鈴重砸胸口 55歲運動好手倒地亡最新／新北中和男14樓墜落！當場四肢變形、頭部重創 送醫搶救亡民視影音 ・ 1 天前 ・ 8
北勢大橋驚悚車禍！37歲男闖紅燈「頭卡車底」…路人合力抬車搶命畫面曝
苗栗市北勢大橋南端路口發生驚悚車禍，昨日（8日）下午4時許，一名37歲紀姓男子騎機車闖紅燈，與綠燈直行的休旅車發生碰撞，紀男當場被捲入車底，頭部卡在保險桿下方，情況一度危急，幸好路過民眾伸援手，10多人合力抬車救人，紀男經送醫治療無生命危險，詳細肇事責任歸屬仍有待警方調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
佳德鳳梨酥驚見"黑色異物" 業者稱"無法確定來源"調查中
生活中心／陳堯棋 張智凱 台北報導台北伴手禮名店"佳德鳳梨酥"，遭民眾投訴，上週四購買一盒鳳梨酥產品內，竟出現黑色不明異物，向業者反應後卻只收回檢查，重新補寄新品一，完全沒有說明或補償。店家聲稱並不清楚黑色異物是什麼來源，正在查明當中，今天（9日）上午北市衛生局已派員稽查，若有違規將依食安法開罰。佳德鳳梨酥上午一開門營業，店門口大排長龍，幾乎人手一袋鳳梨酥，但現在卻爆出食安疑慮。撕開鳳梨酥包裝，酥皮上竟然藏了一塊"黑色異物"，消費者說嚇壞了。非常不滿，在店家Google留下一顆星評論，還發文抱怨，12/4買了一盒鳳梨酥，店家都不承認是他們自己的錯，也擺爛不處理，叫物流東西收回去煙滅證據，就不了了之，這種40年老店的，衛生真不敢讓人再碰。佳德鳳梨酥排隊人潮。（圖／民視新聞）當事人江小姐：「照道理說應該是整批都有問題，應該那個東西是整批做出來的，對，那我把我剩下的都退還給他，他再把我那三顆沒有拆封過的，再退還給我，這樣就說處理好了。」佳德鳳梨酥店長張教盈：「沒有辦法確定(黑色異物)，來源是什麼，我們應該說一開始有跟客戶接洽，他也同意說我們補寄新品給他，可是我們後續他，他希望我們退費給他，他也不接受，我們目前真的工廠都已經全部清查之後，還是沒有查到這個來源是什麼。」業者聲稱，不清楚黑色異物來源，並拿出9號上午衛生局的稽查報告，自證清白，目前調查結果尚未出爐。業者曬出衛生局稽查報告。（圖／民視新聞）民眾：「那麼多年都不會有這種情形’，反正我都沒遇過。」民眾：「當然要注意(食安)，就要考慮啦，也不一定要吃。」北市衛生局食藥科長林冠蓁：「台北市衛生局已派員前往，針對人員衛生、食材處理及作業場所衛生等進行稽查，如查獲相關缺失，會要求限期改善，期屆複查如仍不符合規定，依違反食安法第8條及44條，處6萬到2億員罰鍰。」衛生局強調，若違反食安法相關規定，將令業者限期改善，未改善最高可處2億元罰鍰，老牌伴手禮名店爆出食安危機，恐怕也讓消費者心驚驚！原文出處：佳德鳳梨酥藏「黑色異物」 業者回應了、北市衛生局派員稽查 更多民視新聞報導【有片】日本強震高市早苗徹夜坐鎮 台灣旅客捨身護電視日網友大讚日本青森強震！台旅客「搶先護電視」 日網友大讚：謝謝你們堅強又善良失智症家庭壓力重…保持「3習慣」提高生活品質！民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
【更新】偽造病患身體數值動手術詐領保險費 減肥名醫宋天洲30萬元交保
義大大昌醫院外科副院長、減重名醫宋天洲，涉嫌變造1名張姓女病患身體數值再施作減重手術，不僅詐領健保補助費，病患也向保險公司詐領50餘萬元的保險費。台北地檢署今(12/9)日指揮調查局台北市調查處搜索約談，經檢察官複訊後，認為宋天洲涉犯詐欺罪，諭知30萬元交保，張女5萬元交保。太報 ・ 17 小時前 ・ 1
高嘉瑜回鍋藍估至少三萬票 王孝維：我是最大受害者
台北市 / 綜合報導 港湖女神高嘉瑜2026動向，備受關注，8日主持網路節目時，來賓國民黨北市議員李明賢和她打賭，表示高嘉瑜若參選，將拿下3萬票以上。不過仔細分析，在泛綠陣營票數縮水情況下，高嘉瑜獨拿3萬多票，可能就排擠同黨人選的空間。民進黨港湖議員何孟樺表示，問題不在於誰拿了幾票，而是有沒有人來分票 ，但王孝維直言，他就是最大受害者，如果高嘉瑜2018年分他一些票，當年就不會落選。前立委(民)高嘉瑜VS.台北市議員(國)李明賢說：「我跟你賭啦，如果你沒有三萬起跳的話，唉，你這樣講我真的壓力很大，我現在都不知道票在哪裡。」看好高嘉瑜高人氣，回鍋選議員可以衝出極高票，畢竟立委回鍋真的有優勢。前立委(民)高嘉瑜VS.台北市議員(國)李明賢說：「你看嘛，立委回鍋的，彥秀回鍋，之前那個，王世堅啦，都是三萬票起跳的啦。」回顧李彥秀2022年回鍋，就搶下3萬7千多票還是全國最高票，如今高嘉瑜高機率重演李彥秀當年盛況，但這恐怕苦了黨內自家人，其實高嘉瑜過去2018年選議員，票數就已經超過3萬4千多加上其他2席民進黨議員，泛綠陣營拿下了八萬多票占了四成一，少了高嘉瑜民進黨依舊拿下3席，不過泛綠陣營票倉縮水，從4成1降到3成3，到了2026要是高嘉瑜，實力不減回鍋選議員，高嘉瑜若獨自拿下3萬票，恐怕將擠壓到其他同黨的空間。台北市議員(民)何孟樺說：「高委員如果回鍋呢，會不會讓民進黨的席次減少，確實是非常多支持者擔心的問題，但如果從，2014，2018，2022年，三次的選舉來看，問題的重點不在於高委員拿了多少票，而是在於有沒有人來分票，因為2018年我就是最大，最受遭殃的人，幾百票落選，她(高嘉瑜)竟然可以拿到，2個議員的席次，大家都戰戰兢兢。」如今民進黨內湖南港選區打算提名3+1座三望四，是看好高嘉瑜的吸票能力，還是隨著高嘉瑜的加入最後反壞了黨內選戰節奏，綠營內部持續觀望誰都不敢大意。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
艋舺青山王祭遶境登場 「真人藝閣車」隊伍吸睛
台北市 / 綜合報導 台北三大重要祭典活動之一，北市艋舺青山宮為期3天的暗訪遶境活動登場！今年適逢青山宮建宮170週年，祭典連3天舉辦規模相當盛大，其中備受矚目的真人藝閣花車，七彩燈飾搭配動感音樂，萬華街頭可以說是熱鬧滾滾，沿途有大批信眾圍觀，表演者也丟下小福袋和民眾同樂。一身古裝搭配精緻妝容扮演神話角色站在藝閣花車，手拿小零食小福袋一個一個向下撒，就像在給予祝福，和周邊信眾互動熱絡，藝閣上絢爛奪目的燈飾，再搭配背景動感音樂，場面熱鬧非凡，主持人說：「有沒有還沒有搶到糖果的舉手，還沒搶到的舉手。」只見沿途信眾們揮舞雙手，有的人高舉水桶拎著提袋，就是為了接住從車上拋下的平安小物，昨(9)日下午開始，長長一列「真人藝閣車」隊伍從長沙街出發行經龍山寺等知名地標，艋舺青山宮遶境活動走到哪都是滿滿人潮。青山宮供奉的靈安尊王出廟，走進艋舺的大街小巷，一年一度的遶境是台北三大重要祭典活動之一，其中「夜巡暗訪」目的是要驅除惡靈，為民眾祈福，剛好今年又適逢，青山宮建宮170週年當然得更盛大舉辦，就連上個月底北港朝天宮媽祖，也睽違5年北上來共襄盛舉，整個祭典為期3天規模盛大，神明所到之處熱鬧滾滾，第一個夜晚已經讓艋舺化身不夜城。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前 ・ 1