台北市府和新壽合意解約！李四川：拚過年前和輝達簽約

輝達海外總部預計落腳北士科T17、18基地，台北市政府今天（21日）和擁有地上權的新光人壽合意解約，雙方將於24日會同辦理塗銷地上權登記。台北市副市長李四川表示，感謝新壽願意配合，讓輝達能夠順利進駐北士科，並指目前市府的目標是在明年農曆年前完成簽約。

李四川。（圖／中天新聞）

台北市府與新壽合意解約，面對媒體詢問，心中是否放下一塊大石頭時，李四川笑回「嘿嘿嘿」。李四川表示，由於21日簽署合意解約時已超過下午3時30分，銀行無法辦理相關業務，因此市府將於24日付款給新壽，新壽才會提供塗銷所需資料給市府，採取「一手交錢一手拿資料」的方式進行。他也提到，新壽已發出重大訊息，應該不會再有變數。

輝達海外總部將落腳北士科T17、18，擁有地上權的新光人壽與北市府合意解約。（報系資料照）

李四川指出，接下來市府要與輝達洽談簽約事宜，資金方面沒有問題，目前最大的問題是投資計畫書，只要市府審定完投資計畫書就可以簽約。在都市計畫變更部分,將先進行為期1個月的公開展覽，再召開都市計畫委員會，市府會依照程序辦理，目標是在月底前公展。

輝達將落腳北士科。（圖／美聯社）

李四川說，建築師目前正在進行設計量體評估，檢視建蔽率、容積率等項目是否需要修正。市府設定的目標是在明年農曆年前完成簽約，並朝明年年中開工的方向推進。

