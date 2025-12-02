台北市府拿9月民調來撐腰？稱超過6成市民支持辦雙城論壇

即時中心／潘柏廷報導

台北上海城市論壇（雙城論壇）將在今年（2026）12月底舉辦，但台北市府今（2）日突然發表一則9月份的民調，提到有超過7成的市民認為「兩岸關係越緊張越需要溝通交流」，更有超過6成的市民支持市府持續與上海市進行城市交流。

台北市政府研究發展考核委員會，今日發布9月民意調查，並宣稱為了解民眾對災害應變、民防整備及兩岸城市交流議題的看法，他們於9月底至10月初辦理民意調查。





其中，調查顯示，71.3%市民認為「兩岸關係越緊張越需要溝通交流」，呈現跨年齡、跨族群的高度共識，多數市民支持即使在緊張情勢下仍需持續溝通；在城市交流方面，64.1%市民支持臺北市持續與上海市進行城市交流，各年齡層皆是支持高於不支持，顯示市民對持續推動城市交流抱持正面態度。

研考會表示，針對本次調查，結果反映市民普遍具備基本防災知識，在「防災公園資訊掌握」、「避難包準備」、「家庭應變討論」等行動面，仍有持續深化的空間。同時，在兩岸議題上，市民呈現「希望穩定交流」的明確趨勢，市府將持續掌握民意，作為政策調整與推動的重要參考方向。

本次114年10月市政議題家戶電話調查，於114年9月30日至10月3日執行。成功訪問20歲以上台北市民1,070人，拒訪2,061人；在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3.0個百分點以內。調查以台北市住宅電話為母體，透過系統加尾數2碼隨機代換進行抽樣，並以性別、年齡、戶籍地及教育程度進行樣本加權，使調查結果更符合臺北市人口結構。統計數據採四捨五入進位至小數第1位，詳細內容以原始百分比為主。

