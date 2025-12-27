台北市府120人團隊赴滬交流 林奕華：盼雙城論壇持續為常態平台 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

台北市政府團隊啟程前往上海市，參加為期兩天的雙城論壇。台北市副市長林奕華今（27）日表示，本屆雙城論壇主題為「科技改變生活」，台北與上海兩市將在論壇期間簽署兩項合作備忘錄（MOU），內容分別聚焦於水治理及職能培訓相關交流，期盼透過市政經驗分享，深化雙方合作。

林奕華指出，此次台北市前往上海參加雙城論壇的總人數約120人，包含台北市議會戴議長及10位市議員。她說，市府方面則由她帶隊，隨行成員包括秘書長、副秘書長，以及13個局處首長與同仁，並有學者專家一同參與。台北市長蔣萬安則預計於明（28）日上午抵達上海，出席主論壇活動。

林奕華進一步說明，除主論壇外，分論壇將就科技醫療、軌道交通及樂齡健康等議題進行城市治理經驗交流，北市府團隊亦安排參訪上海市捷運、演唱會經濟及水治理相關場域，藉此了解上海市在相關領域的發展與實務作法。

林奕華強調，雖然此次行程僅有2天，但整體安排相當緊湊而充實，期盼透過雙城之間的治理交流，讓已邁入第16年的雙城論壇持續成為一個穩定、常態化的交流平台，為兩市市民謀求更好的未來發展願景。

照片來源：台北市政府

