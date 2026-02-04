台北市房仲公會：屋主不讓利 恐面對更長盤整期

（中央社記者何秀玲台北4日電）台北市不動產仲介經紀商業同業公會理事長蘇金城表示，2025年全台房屋買賣移轉棟數年減25.5%，創史上最大修正幅度，不過台北市年減22.7%，小於全台平均，但當前市場成交動能受限，因屋主仍抱持高點心態，他呼籲賣方應適度調整價格，以免面對更長盤整期。

蘇金城今天透過新聞稿指出，今年1月交易量數據顯示，買賣移轉棟數雖較去年12月小幅回落8.7%，但年增達32.7%，不僅優於六都平均，也高於疫情以來同月平均值，可見市場買盤正在回流。

廣告 廣告

蘇金城指出，央行房市信用管制未鬆綁，國銀不動產貸款總量自主管理回歸銀行內控，加上經濟成長率維持正成長，股市明顯回溫，購屋信心也已止跌回穩，但現在市場問題不是資金不足，是屋主還在用高點心態賣房。

從行政區來看，台北市12個行政區近2年1月建物買賣移轉棟數來看，僅中正、士林區小幅修正9.4%、5.1%，其餘多數行政區明顯回溫，尤其北投年增率高達115.7%，松山、內湖年增77.1%、67.4%，大安、信義也有4成以上增幅。

針對北投區交易動能，他指出，科技大廠輝達效應已從預售市場延燒至中古屋市場，北投成為過去2年全台少數真正「賣得動」的區域，證明台北市不存在供給過剩的結構性問題，只要條件與價格合理，買方就會進場。

針對仲介同業經營環境，蘇金城說，去年12月台北市仲介業者會員數僅小幅減少0.85%，與全台水準相當，並未出現倒閉潮，代表市場汰弱留強，非全面退場。

他呼籲，同業務必務實面對行情，協助屋主修正價格期待，才能加速成交、活絡市場，也建議屋主「該獲利了結就獲利了結，該調整就調整，錯過這段成交，澆熄僅存買氣，未來只會面對更長的盤整期。」（編輯：潘羿菁）1150204