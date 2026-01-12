台北市打擊非法日租祭鐵腕 觀傳局長余祥籲業者切勿以身試法 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

為確保國內外旅客在台北擁有安全的住宿環境，台北市政府觀光傳播局宣佈自 115年1月1日起加重對非法日租套房的裁罰力道。新制修正後，非法業者凡經處以1次30萬元怠金後若仍繼續經營，將直接執行「斷水斷電」，相較舊制縮短處置流程。觀傳局長余祥今（12）日強調，提高裁罰力度即是對非法業者的嚴正警告，呼籲業者切勿以身試法。

原依「台北市政府觀光傳播局處理非法經營觀光旅館業旅館業或民宿行政執行作業要點」規定，在非法經營部分，裁罰2次怠金仍未改善，將執行斷水斷電。為加強裁罰力道，觀傳局自115年1月1日起修正，經處罰1次怠金30萬元後即斷水斷電，嚴正呼籲非法業者切勿以身試法。

觀傳局指出，針對非法日租套房，114年度觀傳局共裁處352次、罰鍰達2841萬元，成效為全國之冠。台北市因應不同節慶與大型活動、及各大演唱會帶來大批旅遊人潮，觀傳局持續加強查察力道，確保旅客安全，針對非法刊登廣告，將依法處以新臺幣10萬元以上、150萬元以下罰鍰；非法經營日租套房，則將面臨新臺幣10萬元以上、200萬元以下罰鍰，並勒令歇業。

觀傳局提醒，房東須善盡建物所有權人責任並注意建物使用情形，切勿將房屋租給非法業者，否則屆時除被斷水電外，還會被國稅局、建管處找上，提高課稅金額或處以罰鍰。

觀傳局也說明，許多檢舉案件顯示承租人承租房屋後，在未告知房東情況下轉作經營日租套房，若經發現且涉及違建將送查報、拆除，房東除需負擔拆除費用，可能還要循法律途徑向承租人求償建物損失。

此外，為遏止非法日租套房，觀傳局多管齊下加強宣導，針對源頭積極協調網路訂房平臺業者下架非法旅宿資訊，並透過跨局處聯合稽查、與台北市日租熱點社區管委會合作，共同打擊非法業者。

余祥表示，提高裁罰力度即是對非法業者的嚴正警告，切勿以身試法，也提醒房東注意房屋出租情形，以免影響自身權益。市府將持續加強稽查作為，讓國內外旅客到台北享有安全、安心的旅遊住宿環境。

