台北市抽查生鮮蔬果結果出爐 錢都、松江市場都上不合格榜

台北市衛生局今日公布10月生鮮蔬果抽驗結果，共6件產品不符規定，包含松江市場B-3攤與34號攤、內湖東和蔬果行以及錢都日式涮涮鍋市民大道店，皆被檢出殺蟲劑超標，已命下架不得販售。

台北市衛生局今（18日）公布10月生鮮蔬果抽驗結果，共抽檢52件蔬果產品，檢驗結果6件產品不符規定，不合格率11.5%，包含錢都日式涮涮鍋市民大道店的青江菜與白蘿蔔、內湖東和蔬果行的蚵白菜、松江市場B-3攤的西芹與花椰菜、松江市場34號攤的地瓜葉。

台北市衛生局今日公布10月生鮮蔬果抽驗結果，共6件產品不符規定。（台北市衛生局提供）

針對不符規定產品，台北市衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦，另外來源屬台北市者，經調查確認違規屬實，則依違反《食品安全衛生管理法》之規定處辦；其中松江市場B-3攤西芹一案現進入行政調查。

衛生局稱，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，係違反《食品安全衛生管理法》「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法可處分責任業者6萬元以上、2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則依同法可處分販售業者3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

違規部分，衛生局已勒令下架，並移其他縣市衛生局處理。。

衛生局也通知台北農產運銷公司，依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應該品名代號10天，另第1次違規，錄案加強抽驗；第2次停止供應1個月；第3次廢止供應人供應該不合格果菜之品名代號資格，停供期間同身分證字號、同品名代號均不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

