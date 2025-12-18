台北市抽驗生鮮蔬果農藥 錢都、松江市場違規上榜

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市衛生局今(18)日公布10月生鮮蔬果抽驗結果，共6件產品不符規定。錢都日式涮涮鍋市民大道店青江菜與白蘿蔔、內湖東和蔬果行蚵白菜、松江市場B-3攤西芹和花椰菜、松江市場34號攤地瓜葉，皆被檢出殺蟲劑超標，已命下架不得販售。

松江市場B-3攤西芹一案現進入行政調查，而松江市場34號攤地瓜葉案件移請台北市產發局依法開罰，違規產品來源若來自外縣市，也已移請雲林縣、新北市、高雄市衛生局辦理。

衛生局表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者6萬元以上2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

另外，衛生局也通知台北農產運銷公司，依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應該品名代號10天，另第1次違規，錄案加強抽驗；第2次停止供應1個月；第3次廢止供應人供應該不合格果菜之品名代號資格，停供期間同身分證字號、同品名代號均不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

