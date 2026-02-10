台北市推動校園剩食減量 多校成果展現永續飲食行動力

在「剩食及廚餘減量競賽」中，文湖國小透過調整供餐量與食農教育，降低剩食。(台北市教育局提供)

記者王誌成／台北報導

為了珍惜糧食、減少食物浪費，台北市教育局十日表示，長期推動剩食及廚餘減量政策，並舉辦相關競賽，鼓勵學校依特色發展可行的減量策略。

清江國小的「生廚餘華麗變身」計畫，結合蚯蚓共生系統與堆肥箱，讓學生參與廚餘處理，將廢材轉化為有機肥料，形成資源循環系統。中崙高中則以「轉廢為寶」為主題，結合有機廚餘與咖啡渣，降低蔬菜廢棄率百分之八至百分之十。北一女中透過「Zero Waste檸檬全利用」主題，讓學生全方位利用檸檬，理解零廢 棄與資源循環。

在「剩食及廚餘減量競賽」中，文湖國小透過調整供餐量與食農教育，降低剩食；忠義實驗國小則推動午餐參與制度，提升學生惜食行為。教育局表示，台北市將持續推動剩食減量與食農教育，將相關議題納入日常課程，培養學生正確的飲食觀念，打造低浪費、高循環的永續校園。

透過此次「生廚餘華麗變身徵件」及「剩食及廚餘減量競賽」，看見不同學層學校依其特性發展出多元且具成效的惜食行動，顯示校園已成為推動永續飲食與減廢政策的重要實踐場域，未來將配合免費營養午餐政策，將惜食及廚餘減量議題納入日常課程，培養學生正確的飲食觀念。