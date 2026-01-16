台北市推動「親師交流道」計畫 為孩子的成長創造幸福學習環境

教育局還推動了「傾聽日」結合家長日與親職教育活動以增強親子及親師之間的感情連結。(台北市教育局提供)

記者王誌成／台北報導

台北市教育局十六日宣布，在二０二三年試辦並將於二０二四年正式推動國中「親師交流道」計畫，目標是透過改善實體環境和溝通機制，促進親師之間的信任與合作。教育局長湯志民表示，良好的親師互動是教育的核心基石，透過設計具溫馨氛圍的互動空間，使家長與教師能充分交流，共同支持學生的成長與發展。

為了實現親師合作的具體目標，台北市政府教育局規劃於二０二四年度投入近新台幣一千二百萬元，優先補助十六所國中建設或改造親師交流空間。此計畫鼓勵學校盤活閒置場地，營造舒適的對談環境，以促進深入溝通與相互信任。而在二０二五年度，該計畫將繼續推展，計畫涵蓋至台北市十二個行政區的市立高中及國中。

例如，中山國中特別以咖啡廳風格佈置其親師交流空間，不僅有效減輕家長的焦慮，還幫助像小謙這樣的新生更快融入校園生活。此外，教育局還推動了「傾聽日」等社會情緒學習計畫，結合家長日與親職教育活動以增強親子及親師之間的感情連結。