台北市推客家冬令營「彩色魔法冒險隊」 從藍染到食農體驗永續文化

「童遊客家冬令營暨親子推廣活動—彩色魔法冒險隊」。(記者王誌成攝)

記者王誌成／台北報導

為讓更多兒童及親子深入了解客家文化與永續生活理念，台北市客家文化基金會六日表示，推出「童遊客家冬令營暨親子推廣活動—彩色魔法冒險隊」。此活動以客家藍染工藝為核心，結合食農體驗與環境教育，透過多元且具體的學習方式，引領孩子感受客家文化中的永續生活智慧。

此次活動以「水與色」和「環境教育」為主要課程方向，設計了藍染實作、植物染料認識、食農體驗以及自然觀察等內容，旨在引導孩子了解客家族群如何順應自然、善用土地資源，並將自然元素融入日常美學實踐中，同時學習其中蘊含的生態智慧，培養孩子對土地、文化及環境的深層情感連結。

課程以客家傳統的藍染文化作為教學核心，從植物染料的來源及製作過程出發，引導孩子探索自然界色彩的形成，並理解這其中傳達的永續環保概念。同時讓孩子進一步認識到客家文化所營造的「與自然共生、資源取用有度」的生活哲學。

營隊課程融入ＳＴＥＡＭ教育理念，結合科學觀察、藝術創作與文化學習。透過水圳探索、植物調色實驗以及手作體驗等設計，引導孩子在具體實踐中學習與感受。孩子們將能親手創作專屬的藍染作品，化身「小小藍染師」，在學習過程中逐步提升合作能力、專注力、自信心及表達能力，並將文化學習轉化為實際的永續行動。