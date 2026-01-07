台北市推營養午餐免費 周永鴻促台中跟進

台中市議員周永鴻去年10月於議會質詢時，建議推動台中市營養午餐免費。(周永鴻臉書)

台北市政府日前宣布，將於今年 9 月起實施「公私立國中小營養午餐全面免費」。民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今(7)日表示，台中市財政條件為中部縣市最佳，卻至今未推動營養午餐全面免費，呼籲市府立即規劃跟進，避免台中成為中彰投苗地區的唯一缺席者。





周永鴻指出，彰化、南投早已實施免費營養午餐逾 10 年，苗栗縣今年也正式上路，反觀台中家長仍需自行負擔費用。市府過去常以經費龐大為由推託，但隨著新版《財劃法》修正，台中市每年可望增加近 295 億元自有財源，相較現行已編列約 14 億元的午餐補助支出，全面免費的財政壓力並非不可承擔。

周永鴻強調，推動免費政策不應犧牲品質，反而應成為「彌平供餐落差」與「升級營養食安」的契機。他指出，目前各校因規模不同，供餐品質存在差異，若由市府統籌預算並制定全市一致的營養標準，可確保不論市區或偏鄉學童，都能享有同等品質的餐點。





此外，周永鴻表示，改由市府統一支應經費，也能減輕學校行政人員收費與催繳負擔，讓教師回歸教學本務；同時可要求廠商優先採用在地、當季食材，讓營養午餐成為落實食農教育的重要場域。





周永鴻最後呼籲，市府應將營養午餐全面免費列為施政重點，目標於 115 學年度正式上路，真正減輕家長負擔，守護孩子健康。