台北市提名蔡英文才有機會贏？王世堅認：「核彈級領袖」出來選才激烈

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨台北市長人選備受矚目，台灣壯闊聯盟創辦人吳怡農表態參選，外界也點名立委王世堅、沈伯洋等人。不過，台灣民意基金會董事長游盈隆日前提出，如果真的想贏，提名前總統蔡英文還比較有希望。對此，王世堅今（21）日說，蔡英文確實是國內最強，但應該尊重她的意願，據他對蔡的了解，她現在應該只想過好退休生活，當國家有需要時才出手幫助。

王世堅強調，蔡英文現在的志趣就是安穩平淡地過退休生活，當國家有需要時，才可能出手。（資料照）

游盈隆日前在網路節目《新聞千里馬》提出，曹興誠和周玉蔻都是唯恐天下不亂的人，但沈伯洋是聰明人，對於參選台北市長，知道「沒有那個屁股，不要吃那個瀉藥」，下場一定很難看，因為民進黨不管推誰出來跟蔣萬安對戰，贏的機會都很渺茫，除了提名蔡英文可能還有希望。

立法院今日召開院會。王世堅受訪表示，游盈隆的提議也很好，因為蔡英文確實是國內最強，但鐘鼎山林各有其志，還是要尊重被點名者的意願，而蔡英文已經表現得很清楚，她在很多國家重大事務上，大可以用過去經驗與智慧發表一些看法或分析，但蔡英文都沒有，很謹守份際。

王世堅點出，蔡英文身為台灣最高票連任的前總統，一言一行都會被解讀是否復出，但以他們多數人對蔡英文的理解和互動，其實都了解蔡英文的本意，是希望有清淨的退休時光，當國家有需要時，像一些重大出訪，蔡英文才會出面，但僅止於此。

至於游盈隆提出，台北市可能還有英粉存在，民進黨想要贏就要找蔡英文。王世堅說，游盈隆對政治有非常深厚的了解，會這樣分析一定有他的道理，可能認為選舉要有蔡英文這樣「核彈級爆發的領袖」參選，選情才會激烈，民進黨才能勝選。

不過，王世堅再次強調，蔡英文現在的志趣就是安穩平淡地過退休生活，當國家有需要時，才可能出手，像她前兩次出訪都很成功，都有幫台灣加到分。

