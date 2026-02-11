台北市政府已與輝達完成簽約 李四川將說明請辭參選動向

台北市政府今日已與輝達（NVIDIA）就北士科T17、18基地完成簽約，副市長李四川也將說明關於請辭參選新北市長的最新動向。（圖片來源／李四川臉書）

好消息！台北市政府今（11）日已與輝達（NVIDIA）就北士科T17、18基地完成簽約，市長蔣萬安將於下午舉行記者會說明，副市長李四川也將說明關於請辭參選新北市長的最新動向。

台北市政府與輝達總公司，是以新台幣約122億元完成北投士林科技園區T17、18基地權利金議價，原本輝達執行長黃仁勳將見證簽約儀式，如今則是缺席。李四川昨日表示，這是配合美國時差，進行最後細節討論。

國民黨台北市議會黨團書記長李明賢受訪時表示，中央政府確有協助，但是蔣萬安和川伯才是提供「最大的助力」，而這也是北市府「最重要的政績」。

南港軟體產業廊帶重大加分，李明賢：萬川連線當選舉火車頭

李明賢指出，這項建議對於蔣萬安年底拚連任、北市拚經濟，都會有重大助益，更是對內科南港軟體產業廊帶新引擎動力有很大的加分。

由於李四川將請辭投入新北市長選戰，李明賢也透露，川伯一直有在做準備，同時會配合黨中央和自己的競選節奏，持續經營地方，未來會投入更多的精力在新北市競選。

而李四川如果順利獲得提名，將與蔣萬安組成「萬川連線」、「李安連線」，李明賢強調，屆時雙北的連線、合作、共同出擊，會在年底選戰時，具「雙火車頭效應」。

穩住國民黨北部選情，遞補副市長選人尚未明朗

李明賢預估，蔣萬安能順利連任，李四川也能接棒新北市長侯友宜，兩人合組的「雙引擎」，可以穩住國民黨在北部的選情。

至於李四川如在確定請辭後，可能遞補的副市長選人尚未明朗，因為北市府現有教育和行政副市長，工程背景會是合理方向。

北士科T17、18基地原為新壽取得地上權，但已閒置逾3年，並未完成地上物建築，而新壽與輝達之間的MOU已於去年9月底到期，在李四川居中協調下，北市府最終順利收回土地，並與輝達簽約。

