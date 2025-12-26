圖說: 台北市政府發布突發威脅應變指引 提醒市民牢記「跑、躲、報」三原則

【記者蔡富丞/台北報導】為強化市民面對突發暴力事件或公共安全威脅時的自我保護能力，台北市政府今正式發布「遭遇突發威脅 保命關鍵三步驟」宣導指引，提醒民眾在緊急狀況下，務必保持冷靜，依循「跑、躲、報」三大原則行動，以降低傷害風險。

台北市政府指出：

第一步「跑（RUN）」是優先原則，民眾一旦察覺現場出現危險，應立即遠離現場，不圍觀、不拍照，迅速撤離至安全地點。

第二步為「躲（HIDE）」，若無法即時離開，應尋找堅固遮蔽物躲藏，將手機調為靜音，保持安靜；如躲藏位置不理想，則可利用隨身物品阻擋，並保護頭部與重要部位。

第三步「報（TELL）」則是在確保自身安全後，儘速通報警方或消防單位，撥打110或119，或使用緊急通報功能，並清楚說明所在位置、事件狀況，以及可辨識的攻擊者特徵與移動方向，協助第一線人員快速應變。

此外，台北市政府也同步提醒，若在事件中有人受傷，應遵循基本止血三步驟，包括找出出血點、以乾淨布料加壓止血，並持續施壓不放手，直到專業救援到場。

北市府強調，面對突發威脅，正確的即時反應就是保命關鍵，呼籲市民熟記「跑、躲、報」原則，並分享相關資訊給家人與朋友，共同提升城市整體安全防護意識。