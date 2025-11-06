台北市政府遭駭客入侵！文化局14萬粉絲專頁被盜 大頭貼換帥男照

台北市文化局官方臉書粉專今（6）日突然遭駭客入侵，大頭貼被換成不知名男子照片，下午還突遭標註於美國伊利諾州芝加哥發文「臺北市文化局」6字，然後又遭上傳7分多鐘戲劇影片附上泰文發文。

台北市文化局臉書專頁被盜。（圖／翻攝臺北市政府文化局FB）

台北市政府文化局臉書專頁擁有14萬粉絲，今卻驚傳遭人盗用，大頭貼換成戴著帽子、墨鏡、打領帶、手持皮包的時尚潮男照片，封面照片則換成了布偶，並於下午2時30分許上傳一則貼文，標註與前美國總統拜登（Joe Biden）同名的假人臉書，發文僅有6字「臺北市文化局」，下午4時36分又遭上傳一段某部大陸時裝劇的7分48秒片段影片，同時以泰文寫一段意義不明的文字。

台北市文化局在官方網站上貼出緊急公告表示，臉書專頁「臺北市政府文化局」受駭客影響，目前無法正常運作，已聯絡臉書Meta公司依法申訴並報警及通報本府資訊局、數位部資通安全署處理，民眾近期如果收到台北市文化局臉書專頁私訊聯繫，請務必提高警覺，並請主動與本局確認（電話27208889轉3520），以免受騙。

