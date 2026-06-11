台北市政府門面將翻轉！ 東大門增設屋簷 都審委員「勉予接受」

台北市政府主要入口隨著市府路未來封閉，將從西大門改為東大門。西大門目前正施工中。(記者何玉華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府縫合府前市府路作為市民廣場整建空間，門面從西大門翻轉到東大門，東大門將增設屋簷，台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會(都審會)今(11)進行審議，委員們對屋簷的厚重感造型、色彩、材質有諸多討論與存疑，有委員表示不能因為時間趕就趕著通過，「做了不對，反撲不是更大嗎？」但增設工程箭在弦上，會議主席、都發局副局長劉美秀裁示，請負責的市政大樓公共事務管理中心轉達府方，都審委員們「勉予接受」，希望設計細節再優化、再精簡，修正後通過。

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台北市政府改造市府廣場，將縫合封閉市府路，未來松智路側的東大門將成為主要車型接駁出入口，市府規劃東大門新增入口屋簷，預算已經編列，預計10月施工，希望在年底前完成；6月1日召開都審幹事會，要求補充說明市府及周邊環境景觀、人行動線及車型動線的規劃方案；複審建議與市政大樓立面、周邊整體風貌協調，與主建物銜接處應考量接縫防水及碰撞的可能性等。

今天的會議中，多名委員認為屋簷的造型、顏色過於厚重，建議少一點柱子、柱面小一點，屋頂不要過於厚重，以輕巧化、懸吊性的方向，表現出市府的新氣象，但擔心以市府規劃的時程，再調整設計的可能性不高；有委員提醒，不能因為時間趕就趕著過，「做了不對，反撲不是更大嗎？」好不容易要改造，結果換湯不換藥。就算市府選定要厚重的感覺，可以設計出厚重感，但其實是輕的。

設計師說明，設計的原則是比較傳統的穩重、莊嚴，融合進現有的建築，會參考委員們的意見朝減量、輕量化設計調整；對委員關心的國際外賓來訪的迎賓車道，柱距間有預設車輛可經過的空間。而在材質的選擇上，原本設計是鋁板烤漆，若委員擔心久了色澤會掉，會再進一步討論材質的選擇。

交通局說明，目前東大門的人行道增設公車彎後，只剩7公尺，不利再增設迎賓車道；若有需求的話，建議使用西大門留設的6米自行車道，一般貴賓則可從地下室停車場搭乘電梯進入。劉美秀最後裁示修正後通過，也提醒公管中心傳達委員們希望精簡的要求「勉予接受」目前厚重、莊重的設計，但希望細節再優化。

台北市政府主要入口未來將移到東大門，市府規劃增設屋簷。(記者何玉華攝)

台北市政府主要入口未來將移到東大門，市府除規劃增設屋簷，人行道也刨除增設公車彎。(記者何玉華攝)

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