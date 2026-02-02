台北市政府一頭熱 黃仁勳淡定處理北士科簽約

輝達執行長黃仁勳在5天訪台行程中並未與北市府碰面。

輝達執行長黃仁勳今日結束來台5天行程，期間不僅舉辦兆元宴、參加輝達尾牙，也與重要合作夥伴台積電董事長魏哲家等人餐敘，不過外界原先預期，他來台時會親自與北市府簽約北士科海外總部事宜，但他本次不僅完全未與北市府會面，被問到簽約相關議題時總是打趣帶過，冷處理北士科簽約一事。

輝達執行長黃仁勳今日傍晚搭機離台，結束來台5天的行程，期間他與台積電創辦人張忠謀見面、參加輝達尾牙，還舉辦「兆元宴」，並與台積電董事長魏哲家為首的台積電經營團隊餐敘，行程眾多但就是沒有與北市府碰面，業界觀察，相較北市府的熱情，黃仁勳則顯得淡定。

業界人士直言：「黃仁勳並非不碰政治，是目前不想在台灣蹚渾水。」黃仁勳先前為了讓美國總統開放輝達GPU賣往中國，曾多次進出白宮與川普碰面並合照留影，他也多次前往中國，與中國商務部長王文濤和政府高層會面，就是為了確保GPU銷售到中國一切順利。

事實上，台北市長蔣萬安先前表示，希望邀請黃仁勳親自到T17、18基地走走，順便到附近土地公廟拜拜，有媒體報導指出，廟方稱台北市副市長李四川有找6間士林夜市小吃攤，要讓黃仁勳場刊完後能品嚐，市府人員也多次來廟裡場刊，不過已接獲通知取消參訪行程。

從黃仁勳本次被問到關於北士科簽約一事的態度也能略知一二，1月29日他一下機時疑惑表示：「簽約儀式我會去嗎？我有受邀嗎？簽約儀式是什麼時候，你們有聽說嗎？」這對比北市府多次強調已經邀約黃仁勳，並與輝達保持密切聯絡的說法有出入。黃仁勳1日再被問到北士科簽約的事，他也僅回覆：「我以為已經完成了，簽約是很簡單的！」並未提及是否會親自簽約。

隨著本次黃仁勳來訪無法見面簽約，今日蔣萬安也表示，雙方都很期待碰面，外界關心的簽約時程，預計會在農曆年前完成，時間點落在2月10日至15日之間。對於是否親自來簽約，黃仁勳僅表示不確定，「也許吧我不知道，我應該參加嗎？如果有典禮、重大活動我就會回來，但從現在開始我會非常忙碌，對我來說會是超級忙碌的一年。」由於時間就在下週，黃仁勳是否短短一週後再來台，很快就會見真章。



