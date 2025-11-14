台北市教育局率團參訪南北激盪交安教育新思維！

114年交通安全教育外埠教育環境體察及優質校園參訪活動。(台北市教育局提供)

記者王誌成／台北報導

台北市教育局十四日表示，為提升台北市交通安全教育專業知能，促進經驗傳承與凝聚團隊共識，於一一四年十月至十一月間辦理兩場「一一四年交通安全教育外埠教育環境體察及優質校園參訪活動」，邀請三十八位深耕交通安全教育的訪視委員，共同前往新北、嘉義、高雄展開充滿啟發的「交安學習之旅」。

此次外埠參訪活動以「跨域學習、交流共榮」為核心，參訪新北市莒光國小、嘉義市興嘉國小、高雄市苓雅國中及高雄市中正高中等四所榮獲教育部金安獎特優學校，親身觀摩各校如何將交通安全教育融入日常校園生活，讓學生「學得會、做得到、帶得走」，進而持續強化學生交通安全意識與行為。

例如新北市莒光國小巧妙規劃通學動線迅速紓解三千多人放學人潮、嘉義市興嘉國小改善通學環境提供學童通學安全、高雄市苓雅國中讓學生透過智能小車編寫程式親身體驗「內輪差」的危險情境、高雄市中正高中善用ＡＩ科技製作雙語教安宣導影片，皆為本市推展交通安全教育的重要參考。

另，嘉義市興嘉國小，因少棒隊的緣分，東園國小特地致贈今年威廉波特少棒冠軍隊簽名海報給該校，大家一起在交安、體育領域互相勉勵期許，成為活動中最具感動的交流亮點。此次交流不僅拓展了視野，也有助於未來回到學校後推動更多創新做法，為台北市打造更安全的校園交通環境。

台北市交通安全教育參訪團隊透過此次參訪，不僅借鑑外縣市學校的優秀經驗，未來將持續推動交通安全教育深化方案，結合學校、社區與家長力量，落實「教育扎根、安全同行」的理念，共同為孩子打造更安全的學習環境而努力。