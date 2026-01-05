台北市整合性篩檢全面升級 115年新增胃癌與HPV檢測
【NOW健康 吳思奕／台北報導】根據113年台北市十大死因統計顯示，超過一半以上的死因與慢性疾病有關，其中惡性腫瘤已連續53年蟬聯台北市十大死因之首。為強化市民健康照護，臺北市政府衛生局115年將整合性篩檢服務場次增加到212場，1次提供9大項預防保健服務，除了原有5項癌症篩檢（口腔黏膜檢查、子宮頸抹片檢查、乳房X光攝影檢查、糞便潛血檢查及胸部低劑量電腦斷層檢查）、成人健檢及B、C型肝炎篩檢外，115 年起新增胃癌幽門螺旋桿菌檢測及HPV檢測，並結合臺北市立聯合醫院辦理成人健檢項目加碼活動，提供更多檢查項目。歡迎市民踴躍參與，共同守護自身健康。
提升癌症早期偵測成效 台北市推出212場1站式篩檢服務
依世界衛生組織（WHO）及實證醫學證明，定期公費癌症篩檢可有效降低相關癌症死亡風險，子宮頸癌約70%、乳癌約41%、大腸癌約35%、菸檳男性口腔癌約26%、重度吸菸者肺癌約20%。
臺北市衛生局局長黃建華表示，為提升癌症早期偵測成效，台北市自115年起將全面強化整合性篩檢服務，攜手38家醫療院所結合台北市12行政區健康服務中心辦理212場整合性篩檢服務，核心目標是讓民眾以最少的時間取得最完整的1站式預防保健服務，強化癌症早期偵測率並降低癌症死亡風險。
符合資格之市民可於檢查日前1日至「臺北市整合性篩檢預約平台」進行預約，並可透過平台查詢各場次選擇人流較少的時段參加，以縮短當日報到及等候時間。各項最新獎勵活動資訊亦同步公告於平台，已預約之市民於活動當日攜帶健保卡即可參與篩檢。
45至74歲免費胃癌篩檢 女性可享1生3次HPV檢測
此外，為有效降低胃癌發生率，台北市配合衛生福利部國民健康署，自115年起補助45至74歲民眾終身1次「幽門螺旋桿菌糞便抗原檢查」，並同步納入台北市整合性篩檢服務項目。檢驗結果如為陽性，將協助民眾轉介醫療院所，由醫師評估是否進行除菌治療或安排進一步檢查。
另為強化子宮頸相關癌症防治，自115年起亦將HPV檢測納入整合性篩檢服務，提供35、45及65歲女性於當年度1次HPV檢測機會，有助及早發現高風險感染者，並透過早期介入，有效阻斷病程發展。
台北市成人健檢加碼補助 糖化血色素等6項檢驗免費
自115年1月1日起，凡設籍於台北市的40至64歲市民於臺北市立聯合醫院接受成人健檢，即可獲得加碼補助糖化血色素、全血細胞計數、甲狀腺刺激素、CA19-9腫瘤標記、尿酸及尿素氮等6項檢驗項目，機會難得，不容錯過。
相關資訊需洽詢臺北市民當家熱線1999轉分機1845，或向台北市12區健康服務中心詢問。相關篩檢資格、服務場次與合作醫療院所名單，可於臺北市生衛局官網主題專區－癌症防治－整合性篩檢欄位進行查詢。
