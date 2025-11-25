台北市文化基金會成立40年 感恩茶會致敬城市文化夥伴

財團法人台北市文化基金會自民國74年成立，至今已度過40個年頭，文基會25日於松山文創園區舉辦感恩茶會，向40年來投入台北文化建設的夥伴致敬。（圖／台北市文基會）

財團法人台北市文化基金會自民國74年成立，至今已度過40個年頭，文基會25日於松山文創園區舉辦感恩茶會，向40年來投入台北文化建設的夥伴致敬，台北市長蔣萬安、台北市議會議長戴錫欽、文基會董事長兼副市長林奕華等人也出席，現場除了發表紀念專刊與形象影片，知名馬戲團也帶來精彩節目，邀請民眾展望文基會未來願景。

文基會於今日在松山文創園區多功能展演廳舉辦《花開四十｜台北市文化基金會 40 週年感恩茶會》，活動除發表紀念專刊與形象影片，也邀請歷任董監事、主管、同仁、志工及文化界貴賓齊聚一堂，出席貴賓包括蔣萬安、戴錫欽、林奕華、文化局局長暨執行長蔡詩萍、副執行長黃文彥等，一同見證台北文化40年的重要里程碑。

文基會表示，茶會以「感謝與傳承」為主軸，向40年來投入台北文化建設的夥伴致敬，從市府與文化局、市議會，到歷年各館所團隊，共同見證文基會自1985年成立以來的文化歷程。現場展示回顧基金會的重要里程碑，從第一屆台北藝術節、台北電影節、台北文學獎，到協助孕育「台北表演藝術中心」；轉型初期臨危受命接管台北小巨蛋度過營運危機；成立國內外劇組拍攝的單一協拍窗口「台北市電影委員會」，與台北市第一所影視音實驗教育機構（TMS）等，完整呈現文基會40年來的創新與累積。

蔣萬安指出，台北是一座多元族群匯聚的城市，其文化風貌因市民與創作者的參與而更加豐富動人。市府與文基會長期攜手，透過藝文節慶、展演活動與文化記憶的保存，運營重要場館，包括當代藝術館、寶藏巖、偶戲館、松山文創園區等，是北市文化推進很重要的引擎。

蔣萬安表示，今天見證文基會40年來從在地走向國際，近期參加許多文化局與文基會例如文化獎頒獎活動，對於許多文化人數十年來的付出非常感動，表示「文化才能讓城市真正的偉大」，40週年不只是回顧，也是起點，未來也會全力支持推動文化永續、文創產業、文化科技等領域。

即日起至年底，文基會將推出40周年系列慶祝活動，包含旗下館所自營賣店指定商品7折起或滿額小禮等優惠。部分館所亦響應中央普發1萬元政策，搭配台北市產發局「台北有購嗨」抽獎活動，只要在響應店家單筆消費滿200元並登錄發票，即可獲得抽獎序號，獎項包括1000萬現金大紅包、「護國神山」台積電股票、Tesla Model Y等好禮。

