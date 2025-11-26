台北市文化基金會40週年 回顧四十年文化足跡

（記者卓羽榛臺北報導）財團法人台北市文化基金會於 11 月 25 日假松山文創園區多功能展演廳舉辦《花開四十｜台北市文化基金會 40 週年感恩茶會》。活動除發表紀念專刊與形象影片，也邀請歷任董監事、主管、同仁、志工及文化界貴賓齊聚一堂，回顧四十年臺北城市文化的累積與感動。出席貴賓包括臺北市長蔣萬安、台北市議會議長戴錫欽、文基會董事長兼副市長林奕華、文化局局長暨執行長蔡詩萍、副執行長黃文彥等，企業與藝文團體代表亦盛情參與，一同見證臺北文化四十年的重要里程碑。



茶會以「感謝與傳承」為主軸，向四十年來投入臺北文化建設的夥伴致敬。從市府與文化局、市議會，到歷年各館所團隊，共同見證文基會自 1985 年成立以來的文化歷程。現場展示回顧基金會的重要里程碑：從第一屆臺北藝術節、台北電影節、臺北文學獎，到協助孕育「臺北表演藝術中心」；轉型初期臨危受命接管臺北小巨蛋度過營運危機；成立國內外劇組拍攝的單一協拍窗口「台北市電影委員會」，與臺北市第一所影視音實驗教育機構(TMS)等，完整呈現文基會四十年來的創新與累積。



蔣萬安市長致詞指出，臺北是一座多元族群匯聚的城市，其文化風貌因市民與創作者的參與而更加豐富動人。市府與文基會長期攜手，透過藝文節慶、展演活動與文化記憶的保存，運營重要場館，包括當代藝術館、寶藏巖、偶戲館、松山文創園區等，是臺北市文化推進很重要的引擎。市長表示文基會也培養許多文化人才，並特別感謝歷任與現任局長、總監、同仁及志工的付出，也向一路支持臺北藝術文化發展的議員、文基會歷屆董監事及董事長，以及長期支持文基會的企業與合作夥伴致意。今天見證文基會四十年來從在地走向國際，近期參加許多文化局與文基會例如文化獎頒獎活動，對於許多文化人數十年來的付出非常感動，表示「文化才能讓城市真正的偉大」，四十週年不只是回顧，也是起點，未來也會全力支持推動文化永續、文創產業、文化科技等領域。



林奕華文基會董事長暨副市長表示文基會四十年來使臺北這座城市文化發展有深度與多元，並且被世界看到，此刻相當感動，並回顧文基會自 1985 年成立、2007 年轉型後的發展，指出文基會以「政府主導、民間響應」的模式，成為臺北市文化政策最堅實的執行夥伴，文基會原本隸屬於教育局底下，於2007年轉型後成為文化局轄下單位，並提到當時在議會也相當支持文基會回到政府體制內，彈性的體制提供許多人才實現夢想，也感謝各界對於文基會的支持與貢獻，以及各個館所使人才得到發揮，使民眾能將文化融入生活日常。而文基會從早期的活動推手，已成長為城市再生、文化永續與人才培育的重要平台，並在場館營運、藝術推廣、影視發展、文創扶植等面向展現關鍵能量，持續以「越在地，越國際」深化城市文化力，打造更具韌性的臺北。



茶會現場除長官與貴賓致詞外，亦安排 TMS 學生與知名馬戲團演出，象徵文化向下扎根、世代傳承的精神，並以「花開四十 再創璀璨」儀式寓意文基會將持續播種希望。展望未來，文基會期待成為臺北文化的長期陪伴者，持續守護城市故事、扶持創作人才、推動文化場域再生，並擴大與社區、企業與國際的合作。讓文化不只是活動，而是城市的呼吸；不只是回憶，而是下一代的舞台。



即日起至 2025 年底，文基會將推出 40 週年系列慶祝活動，包含旗下館所自營賣店指定商品七折起或滿額小禮等優惠。部分館所亦響應中央普發一萬元政策，搭配台北市產發局「台北有購嗨」抽獎活動，只要在響應店家單筆消費滿 200 元並登錄發票，即可獲得抽獎序號，獎項包括 1,000 萬現金大紅包、「護國神山」台積電股票、Tesla Model Y 等好禮。多重優惠邀請市民共同歡慶文基會四十週年，詳情請參閱文基會官網及 Facebook 粉絲專頁。

