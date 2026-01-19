台北市文山區力行國小活動中心新建工程上樑典禮

台北市文山區力行國民小學活動中心新建工程。(記者王誌成攝)

記者王誌成／台北報導

台北市文山區力行國民小學活動中心新建工程於十九日舉行上梁典禮，主典由台北市工務局李文芳總工程司主持，台北市教育局黃一正專門委員及各界貴賓見證此階段性里程碑。

新建活動中心為地上五層、地下一層鋼構及鋼筋混凝土建築，設施包括幼兒園教室、游泳池、綜合球場及辦公空間。自一一三年三月蔣萬安市長主持開工典禮後，工程團隊克服各種挑戰，建築已初見雛形，總樓地板面積約九千零九十三點三八平方公尺，旨在滿足新教育理念的需求，提供學生多元的學習與活動空間。

活動中心由郭旭原建築師事務所設計，崇偉營造承攬，徐家莆校長說明未來亦配合新建工程辦理校園周邊景觀人行道更新工程，改善既有空間動線，整合既有人行道高低差，與未來校園設計整體規劃考量，利用景觀植栽設計減緩校園圍牆之空間壓迫感，創造友善邊界及休憩空間，豐富市民休憩與運動場所。