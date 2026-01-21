台北市新世代學習空間點亮學生潛能 114年挹注逾六千萬經費深耕跨域自主學習

台北市教育局推動「新世代學習空間」計畫。(記者王誌成攝)

記者王誌成／台北報導

台北市教育局二十一日表示，秉持「向世界學習，開創教育新格局」的使命，致力於啟發學生潛能，推動「新世代學習空間」計畫，結合課室改造與資訊科技，打破傳統教學界限，創造彈性與多元的學習環境。

以麗山高中為例，校方拆除傳統講台與黑板，創建「國際麗山，劇辯人文」場域，配置數位白板與活動式牆面，靈活滿足課程需求。該空間廣泛應用於機器人大賽訓練、表演藝術遠距教學及ＳＤＧｓ專題課程，學生在此展現更高的專注力與學習動機，深受喜愛。

松山高中與介壽國中也展現空間改造的多元性。松山高中改建「詩與歌教室」，增加空間活用性；介壽國中則打造「Ｃ３共好教室」，實踐教育平權與包容。這些例子證明靈活且美觀的學習空間能拓展學生視野，培養自律與人際互動的能力。

為加速新世代教室建置，教育局在一一四年度擴大經費補助，支持三十四所國高中及國小，補助金額逾新台幣六千萬元，協助購置智慧教學設備，提升教學環境品質，讓校園成為充滿溫馨與希望的學習樞紐。