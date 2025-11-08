台北市新聞記者俱樂部頒獎學金 20學子獲肯定傳承服務精神

記者黃秋儒／台北報導

台北市新聞記者俱樂部8日於台大校友會館舉行113學年度會員子女獎學金頒獎典禮，共20位優秀學子獲獎。主委董益慶表示，今年選拔標準嚴格，需操行甲等且學業成績達85分以上，得獎者皆為各年級佼佼者。

董益慶勉勵學子勵志向學，未來貢獻社會，並特別感謝國泰金控、世界基金會、台北市報業公會及民生獅子會等單位贊助，讓這項由前主委袁希光創立的優良制度得以延續。他強調，此獎學金過去已培育無數人才，包括前立委吳育昇、前台北市新聞處長羊曉東等均曾獲此殊榮。

台北市新聞記者俱樂部提供

記者俱樂部成立於民國41年，由報業公會、記者公會、通訊事業協會及編輯人協會共同組成。70餘年來除舉辦新聞研討會、出版叢書外，更持續推動會員子女獎學金，造就上萬學子。

今年獲獎者包括黃亭叡、葉家君、吳宜臻等20人，分別獲得獎金及「品學兼優」獎狀。雙永國小學生董宸燁代表致詞，感謝俱樂部長期堅持，承諾將在高標準鞭策下持續努力，未來回饋社會。

此獎學金每年舉辦一次，凡在報社、通訊社、廣播及電視台服務之新聞從業人員子女均可申請，旨在鼓勵學子奮發向學，傳承新聞界服務社會之精神。