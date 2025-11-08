台北市新聞記者俱樂部頒發會員子女獎學金
【民眾新聞葉柏成台北報導】台北市新聞記者俱樂部一一三學年度會員子女獎學金頒獎典禮，今〈8〉日在台大校友會館舉行，由主任委員董益慶主持，計有中國廣播公司會員子女黄亭叡等卄人得獎。他勉勵得獎同學要勵志向學，將來造福國家社會，並表示，這項由前主委袁希光所擘劃的優良制度，該會未來將繼續推動，並發揚光大。
今年度得獎同學為；黃亭叡、葉家君、吳宜臻、賈又思、徐晨祐、黃曉奕、董宸燁、董明爍、陳又瑞、劉愛唯、林睿紳、徐晨芯、曾曼恩、陳祈睿、陳昱安、陳昱圻、黃彦詰、林亞妍、曾奕達及吳紹嘉等卄人，分別獲得獎金及「品學兼優」獎狀各一紙。
董益慶致詞時表示，台北市新聞記者俱樂部會員子女獎學金每年舉辦一次，凡在新聞界服務，包括報社、通訊社、廣播電台及電視台同業子女均可報名參加。今年選拔的標準非常高，除操行成績必須甲等以外，學業成績也必須達八十五分以上，殊為不易；因此得獎的同學，可謂都是各年級的佼佼者，值得予以表揚。
他感謝國泰金控、財團法人世界基金會、台北市報業公會以及台北市民生獅子會的熱心贊助。他說，由於有這些善心人士的關懷與贊助，這項優良的制度才能延續，優秀的學生才能獲得獎勵。
董益慶指出，台北市新聞記者俱樂部是由國内四大新聞團體，包括報業公會、記者公會、通訊事業協會及編輯人協會共同組成，成立於民國四十一年。七十餘年來，曾舉辦多次新聞研討會，出版數十册新聞叢書，同時也成立合唱團，舉辦記者杯籃球賽、桌球賽、橋藝賽等；而每年所舉辦的會員子女獎學金，更造就成千上萬莘莘學子，前立法委員吳育昇、前台北市新聞處長羊曉東等人，均為此項獎學金之得獎人。
臺北市雙永國小學生董宸燁在代表得獎同學致謝詞時表示，感謝臺北市新聞記者俱樂部長期以來對這項獎學金的堅持與努力，他們將會在高標準的鞭策下。繼續努力，將來報效國家社會。
