台北市最後一檔週年慶 新光三越點數放大百倍

百貨週年慶進入尾聲，耶誕節活動接力登場。新光三越台北站前店檔期將於11月27日啟動，除了全館「滿千送千」優惠外，更獨家祭出點數放大100倍活動，檔期業績目標10.8億元。此外，台北信義新天地於今(20)日舉辦聖誕點燈儀式，天天上演華麗燈光秀。統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA則力推「愛‧Sharing」優惠，刷聯名卡滿3萬元送8,000元券，回饋衝上26%。

台北市百貨最後一檔週年慶「新光三越台北站前店」活動於11月27日展開，檔期間全館累計買滿5,000元送5,000點skm points，化妝品單筆滿2,000元贈2,000點，大家電/法雅客/[i]Store單筆購滿1萬元回饋5,000點，首7日使用skm pay交易加碼單筆滿1萬元送1萬點，基本回饋率10%起跳。

廣告 廣告

為協助會員去化點數，11月24日至30日於新光三越APP點數專區內，扣30點skm points可兌換300元購物金，檔期內至站前店指定業種單筆購物滿5,000元可折抵300元，相當於點數價值放大100倍。每天上午10點還能用30點搭配當日單筆消費滿300元的發票換到超值商品，品項有台灣蜂蜜、農心湯麵、雨傘、洗衣球……等。針對「點數大富翁」設計專屬福利，用20萬點就能獲得台灣土耳其來回機票，8萬點可換蘭陽烏石港海景酒店4人房住宿券。

新光三越表示，受到出國旅遊潮影響，今(2025)年百貨銷售情況並不理想，不過從週年慶開跑後就漸入佳境，第4季起來客數與銷量都增加1成以上，尤其站前店週慶是台北市百貨市場的最後一檔，預計業績有望達到10.8億元，年成長約0.5%，預期化妝品、女裝、家用商品將是熱門業種。

新光三越台北信義新天地今日舉行聖誕點燈活動，於香堤廣場設置高達20公尺的「傳遞幸福之樹」，主樹以雪松綠搭配15萬顆暖白金燈光，還有繞著聖誕樹轉動的星願特快車。每天下午4點至晚上10點30分，每15分、45分展開一場燈光小秀，每個整點、半點進行一場燈光大秀，12月24日、25日與31日延長演出至午夜12點，總計將有1,300場燈光秀登場。檔期間會員消費滿500元能隨機換到1張專屬明信片，可以直接交給百貨郵寄，向遠方親友傳達聖誕祝福。

統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA進入「愛‧Sharing」聖誕檔期，即日起至12月3日全館指定櫃位單筆消費滿5,000元送200元券，刷中國信託uniopen聯名卡單筆達1萬元贈1,600元券、滿3萬元再給2,000元券，加總購物滿3萬元能拿到8,000元券，回饋高達26%，還能疊加聯名卡的最高7% OPENPOINT點數，吸引民眾到店採購聖誕禮物。

原文出處

延伸閱讀