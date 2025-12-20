台北市最沉重一夜！張文投煙霧彈再砍殺釀3死、11傷 賴清德赴警政署下達3指示

台北車站、台北捷運中山站19日晚間接連發生丟擲煙霧彈、無差別砍殺路人，造成3人死亡、11人輕重傷，嫌犯張文墜樓經搶救不治，震撼社會。總統賴清德今（20）日上午親自坐鎮內政部警政署聽取專案報告，國安會秘書長吳釗燮、國安局長蔡明彥也與會。賴清德會中下達3項指示，要求專案小組深入、擴大調查歹徒有無受到他人指示，各縣市警察局也須強化「快速打擊部隊」的功能。

賴清德昨晚要求迅速釐清案情、行政院長卓榮泰下令徹夜查辦後，台北市警察局刑事大隊長盧俊宏今日上午說明，張文曾於2021年入伍空軍志願役士兵，隔年因酒駕被汰除，去年曾因教召未到被桃園地檢署發布通緝，並在去年年中起就沒有工作；今年1月，張文起租台北市公園路住處，並於本月17日起入住距離誠品南西店約50公尺的千慧旅館，期間未與他人接觸，經數位鑑識確認張文是計畫作案，且雲端從存取權限到編輯紀錄均無他人，未發現共犯。

張文犯案前就已場刊 作案過程完全吻合攻擊計畫

據檢警調查，張文昨日下午3時許就先騎車到中山區林森北路附近連續犯下3起縱火案，隨後4時許返回公園路租屋處縱火，傍晚5時前後前往台北車站，並在5時23分在M8至M7出口沿線丟煙霧彈，並持刀砍殺余姓男子，另有3人受傷；張文返回千慧旅館後，又在18時37分於中山站路面丟擲煙霧彈，隨後在路上持刀攻擊造成1人死亡、1人受傷，衝進誠品西南店無差別砍殺再釀1人死亡、5人受傷，在附近疏導交通員警案發後1分鐘即趕赴現場，與保全追緝至頂樓後發現張文已脫下裝備墜樓。

儘管檢警尚未能確定張文犯案動機，盧俊宏說明，張文與父母等家人已2、3年未聯絡，桃園老家也很久沒回去，而在昨日作案前幾天，張文就已先到林森北路、台北車站、中山站及誠品南西店附近勘查現場，且作案過程都與其攻擊計畫吻合。張榮興今日上午於警政署進行「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告時提到，張文家人稱他自幼就對生存遊戲裝備有興趣，而張文在案發前1天曾到誠品服務台，宣稱要到頂樓拍攝聖誕照，但被拒絕。

張文昨（19）日晚間現身中山站附近，除了再次投擲煙霧彈，還持長刀衝進誠品南西店隨機砍人。（資料照，民眾提供）

提出警方4項後續作為 卓榮泰：重新規劃平均見警率

警政署今日上午召開「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告，由張榮興報告案情及警方後續作為後，法務部長鄭明謙說明台灣高等檢察署已組成專案小組，交通部長陳世凱、衛福部長石崇良接續說明部會相關措施，台北市長蔣萬安也在場說明台北市政府各局處後續相關作為，各部會首長及蔣萬安報告期間，正中央的賴清德、卓榮泰頻頻拿起紙筆，一旁的吳釗燮、蔡明彥則不時低頭看資料。

「昨天這一夜，我們心情都非常的沉重。」卓榮泰表示，此次蓄意無差別襲擊事件，在國人的眼前發生，相關機關責任非常重大。他回憶，昨日傍晚案發後，他在行政院就聽見救護車呼嘯而過，且數量相當多，10分鐘內掌握案件後，他就在行政院待命，並在晚間6時許前往台北車站視察，孰料在向媒體說明的同時，就在中山站發生第二次事件，很可惜張文已墜樓身亡，難以掌握具體動機。

對於警方後續作為，卓榮泰說，警方接下來必須要將所有監視器影像的串連，找出昨日案發期間曾貼近張文的民眾證詞，並清查昨日下午縱火案發生後，張文為何還能繼續作案；另一方面，卓榮泰指示，警方昨日晚間起已提高見警率，但他今天特別從台北捷運雙連站走到中山站，雖然中山站警力很多，卻發現雙連站沿途的警力不夠平均，希望警方再重新規劃，注意見警率也要注意平均。

行政院長 卓榮泰表示，此次蓄意無差別襲擊事件，在國人的眼前發生，相關機關責任非常重大 。（顏麟宇攝）

賴清德下達3指示：建立制度快速因應類似事件

賴清德則說，此次有計劃的駭人暴力攻擊事件，已造成3名民眾再加上歹徒共4人死亡，也造成11名民眾輕重傷，他跟卓榮泰今日分別前往醫院探視仍然住院中的6名病人，除了感謝各大醫院第一時間竭盡所能提供民眾最好的醫療之外，也特別向在此次事件中不幸身亡的民眾表達哀悼、慰問家屬，同時也向在過程中奮勇阻止兇手傷害民眾，或是現場救助受傷民眾的朋友表達敬意跟感謝。

賴清德說，此次事件震驚台灣社會，他特別到警政署聽取調查結果跟應有處置作為，經過張榮興報告可見，警政署跟台北市警察局警力在第一時間都有做出應有作為；他也感謝卓榮泰第一時間就前往台北車站了解整個情況，也指揮相關部會成立專案小組，並肯定蔣萬安籌組緊急安全小組，「在這一個重大時刻，我非常希望中央地方攜手合作，不分黨派，共同應對這一個重大事件。」

「不僅僅要把這個重大事件的衝擊降到最低，也希望能夠檢討改進，建立一套制度，不管是避免，或者是當事件發生時我們可以快速因應，保護民眾的安全。」賴清德也下達3項指示，首先是在醫療照顧方面，各大醫院除了及時提供醫療服務以外，後續的長時間的健康照護跟心理輔導，應該要有計劃性的推動，中央政府跟地方政府應該共同合作，讓這個事情能夠妥善的推動。

要求徹查張文背景 賴清德：快速打擊部隊應強化

賴清德接著說道，其次要強化成立專案小組的功能，鄭銘謙說明高檢署已指揮相關單位成立專案小組，他希望專案小組要全面深入、擴大對此次案件的調查，對兇手的背景、犯案的動機、有沒有幫兇、有沒有受人指使、他的金錢來源到底來自何處？不因第一時間沒有查到線索，就輕易放過，一定要持續追查，務必把真相公布給台灣社會，讓民眾能夠清楚了解一切的情況。

賴清德提到，各界也應以此次案件為鑑，持續檢討精進擴大並建立制度，「我們一定要讓快速部隊發揮功能，同時也要考量反恐的警力的作為、制度化地建立。不管這個案子最後調查的結果如何，但這種有計劃性的先從網路購買煙霧彈，個人有能力製作汽油彈，而且為數不少，最後甚至跳樓自殺，我們都應該要更謹慎、更積極地來建立一套制度。」

賴清德點名內政部長劉世芳、張榮興，要跟各縣市警察局強化「快速打擊部隊」的功能，一旦接獲電話、一旦接獲訊息，快速部隊一定要全速趕到，且要有能力制止類似攻擊行為，且要提升到不單純是治安的快速打擊部隊，還要往反恐的警力的佈置訓練，才有辦法保護社會安定、民眾安全。而他也提醒，對於不幸在此案失去生命、英勇抵抗歹徒避免傷害進一步擴大的或是受傷民眾，相關撫卹、補償、獎勵，甚至後事料理的協助，中央與地方政府都應該要好好來協助、幫助民眾。

