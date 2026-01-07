台北市會計師公會白米捐贈 農曆年前將送出4萬公斤

（中央社記者呂晏慈台北7日電）歲末寒冬之際，台北市會計師公會展開白米捐贈活動，預計將在農曆年前募集2萬包、共4萬公斤白米，致贈給需要幫助的台北市民，今天也舉辦捐贈儀式，捐出白米給臻佶祥社會服務協會。

台北市會計師公會自114年12月中旬開始舉辦115年度白米捐贈活動，陸續至台北市各行政區捐贈白米予各關懷單位，今天前往位於中正區的南機場樂活園地，捐贈白米給長期關注食物銀行物資救援工作的臻佶祥社會服務協會。

廣告 廣告

台北市中正區忠勤里里長、臻佶祥社會服務協會理事長方荷生說明，南機場樂活園地愛心廚房長期為社區長輩提供每週5天的共餐服務，也將服務範圍擴及街友等弱勢群體，透過食物捐贈，不僅能讓弱勢者獲得所需物資，亦可在互動過程中為其引薦保全、清潔等工作，發展出不同的關懷模式。

台北國稅局中正分局分局長鍾一賢表示，期盼藉由白米捐贈活動，表達對在地社區的關懷。台北市會計師公會理事長邵志明也說，方荷生不僅是「做好事」，更是「用心、用腦做好事」，許多服務模式都需要「接地氣」才有辦法發想。（編輯：翟思嘉）1150107