台北市殯儀館回饋自治條例修正 議會法規委員會通過

台北市議會法規委員會今(24)審查《台北市立殯儀館回饋地方自治條例》第三條，最終維持原條文並送大會決議，林亮君與陳賢蔚保留大會發言權。(記者蔡愷恆攝)

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市議會法規委員會今(24)審查《台北市立殯儀館回饋地方自治條例》第三條內容，原條文內僅列舉收受回饋金里名，台北市議員林亮君與陳賢蔚等人認為，應寫入發放範圍距離。委員會最終維持原條文並送大會決議，林亮君與陳賢蔚保留大會發言權。

法規委員會召集人、議員吳世正表示，這已是第五次討論殯葬回饋修正案，委員會十分努力，現在只剩第三條條文需審議，期望法規會今日可以交出「聖誕禮物」。

林亮君提出意見與上週相同，堅持應明確在條文內指出發放範圍。陳賢蔚也同意，這次修法擴大發放範圍是一個動態調整，說明為何各里會被納入或是排除要有基準，若未來有變動市府也有配套措施。兩位議員表示，若現版本在委員會通過，將保留大會發言權。

議員秦慧珠則說，很少現在會預期未來的事，「未來的事情就交給未來的議員處理，我們就努力競選連任。」最後吳世正決議通過，維持現在列舉寫法，在委員會內通過並送大會決議。他也興奮道，今天是平安夜，「條文通過是聖誕禮物！」並期待諸位議員下屆再見面。

