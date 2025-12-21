台北市民大道休旅車失控「衝上人行道」直撞民宅 駕駛一度受困

台北市市民大道一輛黑色休旅車不明原因撞上人行道，駕駛受困獲救後拒絕送醫。（圖／翻攝畫面）

台北市市民大道四段往西方向平面道路，21日傍晚4時許發生車禍，一輛黑色休旅車不明原因衝上右側人行道，駕駛一度受困車內。警消獲報到場後，發現駕駛意識清楚，脫困拒絕送醫，詳細肇事原因仍待警方釐清。

據了解，事故發生時休旅車上僅駕駛一人，車輛沿市民大道平面道路往西行駛，行經光復南路口後不久，突然偏離車道撞上人行道，並再撞擊路旁民宅後停下。駕駛疑因車門受損無法自行開啟，一度受困車內，目擊民眾見狀立即報警。

警消獲報後迅速到場，協助駕駛順利脫困。救護人員檢視後確認駕駛未受傷，當事人亦表示拒絕送醫。

警方目前已調閱周邊監視器畫面，將進一步釐清事故發生原因與相關責任。

