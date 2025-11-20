台北市民大道完鍋子熱炒 150道菜色供你選擇！



今天帶著兒子跟好友聚餐，好友覺得好久沒吃熱炒，我說：市民大道「完鍋子熱炒」啊，價位親民、菜色又多樣化，每次看到菜單都有選擇性障礙，地理位置又距離我們兩人的中間點，吃完搭車回家時間也不會太晚，小朋友明天都要上課。因此，台北東區熱炒推薦「完鍋子熱炒」是我們最後決定約會的地點。

地理位置 交通資訊

台北東區聚餐推薦NO.1的「完鍋子熱炒」座落於市民大道四段上，可以說是台北東區美食的一級戰區，會讓人一訪再訪，一定有他好吃美味的密訣，個人是覺得地理位置很好、交通很方便，剛好鄰近捷運站「忠孝敦化」站，飯後散步、逛街又方便，而且出菜速度超快，絕不會讓你餓肚子。

環境介紹

室內設計採濃郁的中國風，在門口加入了大人、小孩都喜歡的新元素「卡皮巴拉」，旁邊設置「置物籃」自取，一樓提供四到多人座位，最多可容納約50人左右，超合適三五好友聚餐、家庭聚會、員工聚餐、節日慶祝、尾牙、春酒、活動包場 等等。

完鍋子熱炒跟一般熱炒店不太一樣的地方在於 B1提供可容納30人的包廂，搭配桌菜，同時提供點唱機，每月更新歌單，不僅是聚餐暢飲、暢聊的好地方，更是市民大道KTV包廂餐廳首選啊！



冰箱裡提供各式不同酒精飲品 & 軟性飲料 可選擇，還有白飯免費吃到飽。







▼ 提供置物籃自取







▼ 一樓最多可容納約50人













▼ 各式不同飲品供選擇







▼ 白飯免費吃到飽



人氣菜單

完鍋子熱炒 提供150道經典台灣熱炒店必吃的菜色，而且價位合理公道（分大、小份），還有多種酒類品項可選擇（開車不喝酒，喝酒不開車）。剛看菜單還真有點不知所措，該怎麼點比較好呢？因為今天帶小朋友，不太能吃辣，只好點微微辣的料理，但小朋友都可以接受，除了「蝦醬高麗菜」的辣度小朋友較不能接受外，其它都算OK。出菜前服務人員都會先問：我們家的菜口味偏重，有需要調整嗎？我們今天是吃完全沒有調整的口味，覺得還蠻合適的，吃起來不會口乾舌燥的感覺，每道菜都是小份的哦。

鳳梨果律蝦球 經常吃鳳梨蝦球，「鳳梨果律蝦球」就沒吃過了吧？其實它吃起來跟「鳳梨蝦球」味道有點相似，只是多了點其它水果風味，又更加清爽、清甜，沒有油炸過後的油膩感。







椒鹽排骨 經過油炸的排骨酥脆卻沒有油膩感，混合著主廚特製蒜酥一起吃，真正的「香、酥、脆」就在這裡。







豆干肉絲 超級下飯的一道菜，微辣，小朋友多吃幾口可能會覺得不適合，大人吃是覺得還好，如果愛吃辣的話，不妨點個小辣嚐鮮感受一下，份量蠻多的，我們點的是小份，就有點吃不完，還打包。







蝦醬高麗菜 我們吃起來感覺是小辣，也許是因為有加蝦醬的關係吧。高麗菜熱炒的清脆爽口，香氣十足。







菜圃蛋 口味偏淡，很適合小朋友吃，表面香煎的恰恰，蛋香滿味。

炸湯圓 中式料理的飯後甜品必備，吃熱炒也要來點儀式感，吃完飯後，需要來個甜品滿足味蕾。炸湯圓吃起來香Q有勁，搭配花生粉增添香氣，吃起來一點也不單調，為我們今天的約會劃下完美句點。







完鍋子熱炒

地址：台北市松山區市民大道四段159號

電話：02 8771 3603

營業時間：17:00–00:00





