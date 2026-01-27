台北市民福利！走路就能賺現金 健身房打卡「1次賺5元」

台北市民每天到台北市運動中心或合作健身房打卡一次，就可獲得5元U幣。（示意圖／Pexels）

台北市政府推出的「U-Sport台北樂運動」運動獎勵計畫，近來在社群平台引發討論。有網友分享，只要每天運動、走路就能累積U幣，還可直接儲值到悠遊卡當現金使用，直呼是「台北市民的專屬福利」，甚至有人透露一年認真累積可賺進超過3000元。

一名網友在Threads發文指出，台北市民只要下載U-Sport APP並完成註冊，每天到台北市運動中心或合作健身房打卡一次，就可獲得5元U幣；此外，每日步行達到指定門檻，也能獲得額外獎勵。他表示，每天走滿1萬步、每月即可領取80元U幣，累積滿100U幣後，便能儲值至悠遊卡中使用，等同現金，讓他感嘆「我怎麼這麼晚才知道......」。

貼文曝光後吸引大量網友留言分享經驗，「是台北的運動中心而不是民營的健身房」、「去年就很認真走了，每個月都領120」、「我去年儲值了1750的悠遊卡」、「健身工廠也可以集點喔」、「常常超過一萬步，不領白不領」。

台北市體育局說明，「U-Sport台北樂運動」為市府推動的運動獎勵方案，設籍台北市的民眾完成APP註冊後，可參加每日運動集U幣、運動抵用金限量登記以及相關抽獎活動。運動點數以1U幣等同1元計算，可折抵合作場館的泳池、健身房及課程費用。

此外，U幣兌換悠遊卡儲值金的方式也已更加便利，不再僅限於台北市12座運動中心臨櫃辦理，民眾也可直接在捷運站內的通用型自動加值機進行靠卡兌換。

體育局補充，115年度「U-Walk健康萬步走」活動已於1月1日開跑，民眾當月累積步數達20萬步可獲得30U幣，達30萬步再加贈50U幣，每月最高可領取80U幣，鼓勵市民養成規律運動習慣。

