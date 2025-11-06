即時中心／温芸萱報導

台北市民原本期待普發現金加碼至1萬6千元，但市府今（6）日宣布不會加碼。民進黨議員簡舒培指出，北市過去四年自中央取得408億元統籌分配稅款，每人理論可領1.6萬元，批市府不應以「財務風險」為由拒絕普發。對此，市長蔣萬安回應，北市不能「用老本來發」，而統籌分配稅款也早已編入預算，並使用完畢，與中央稅收超徵不同。

全民關注的普發1萬元現金，昨日起正式開放線上登記，最快可望於12日入帳。目前已有破百萬民眾完成登記，至於各縣市是否跟進加碼，也成為社會熱議話題。先前外界傳出台北市民有可能每人能多領1萬6千元，但最終證實市府不會額外加碼，讓不少市民失望。據《三立新聞網》報導，市長蔣萬安今天明確表示，北市不會額外發放現金。

廣告 廣告

簡舒培指出，過去4年間，台北市自中央取得統籌分配稅款總額達408億元，若以此平均分配，每位市民可獲1.6萬元。她批評市府不應以「應對未來財務風險」為由，拒絕加碼普發。

針對外界質疑，蔣萬安回應指出，中央普發政策是因稅收超徵而實施，但民進黨議員是要台北市府用老本來發，完全不合理。他強調，北市取得的統籌分配稅款早已編列於年度預算，已經用掉了，性質與中央超徵稅收不同。

原文出處：快新聞／台北市民關注加碼普發1.6萬 蔣萬安：已編預算用掉了

更多民視新聞報導

「海鷗」升級強颱 「鳳凰」恐直撲台灣！氣象署曝最新路徑

中配錢麗宣傳武統遭除籍 陸委會：若言行繼續不得不依法處理

蘇巧慧提「停辦新北耶誕城」可拿板橋6成選票？ 侯友宜回應了

