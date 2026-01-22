台北市民「打新冠+流感」疫苗 有機會抽iPhone 17

台北市政府外觀。廖瑞祥攝



北市衛生局宣布加碼推出「打疫苗 抽好禮」活動，鼓勵市民完成公費疫苗接種；台灣疫苗推動協會捐贈300劑高劑量流感疫苗，專供設籍台北市的65歲以上長者接種，進一步提升高風險族群的免疫保護。

北市衛生局說明，高劑量流感疫苗的抗原含量為一般流感疫苗的4倍，能誘發較強的免疫反應，特別適合免疫力相對較弱的高齡族群。該批疫苗自1月26日起，將於臺北市立聯合醫院十二區院外門診部提供施打，須經醫師評估後接種。符合資格的長者接種當日，請攜帶健保卡及身分證明文件。

北市公費流感疫苗已累計接種超過76萬劑，截至1月19日僅剩約1.8萬餘劑，衛生局指出，隨著農曆春節將至，返鄉團聚與出國旅遊人潮增加，呼吸道傳染病傳播風險隨之升高，而疫苗接種後約需2週才會產生保護力，呼籲市民於春節前或出國前儘早完成流感及新冠疫苗接種，特別是65歲以上長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群，以降低重症與併發症風險。

此外，北市衛生局已加碼推出「打疫苗 抽好禮」活動，凡設籍臺北市、符合公費流感或新冠疫苗接種資格的民眾，於114年12月1日至115年2月13日期間，前往北市合約醫療院所或疫苗接種站完成接種，即可獲得抽獎資格。每接種1劑可獲得1次抽獎機會，若於同一天完成流感與新冠兩種疫苗接種，則可再多1次抽獎機會，衛生局藉此鼓勵民眾「左流右新，加倍安心」，健康迎接新年。

衛生局也提醒，自115年1月1日至2月28日止，已擴大新冠疫苗公費接種對象為「滿6個月以上尚未接種的民眾」，在抽好禮活動期間完成接種，同樣具備抽獎資格。相關疫苗接種資訊，可至臺北市政府衛生局官網查詢，或洽詢12區健康服務中心。

