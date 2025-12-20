台北市消防局統計 北捷攻擊案4死11傷

〔記者鄭景議／台北報導〕27歲男子張文昨日下午先在北市多次縱火，接著傍晚前往台北車站M7、M8出口以及捷運中山站出口、誠品西南店等地投擲煙霧彈及持刀隨機砍人，台北市消防局最新傷亡統計出爐，含自行就醫傷患及墜樓的張文在內，共造成4死11傷，目前警方正全力釐清案情。

台北市消防局統計，救護人員共協助7男2女送醫，其中包含張文在內有4名送醫時已無生命跡象的傷者、1名重傷、3名中傷及1名輕傷。這9名傷者在案發後第一時間被送往鄰近醫院急救，4人傷勢過重宣告不治。

廣告 廣告

此外，另有6名乘客在案發後自行前往就醫，包含2男4女，分別前往新光、和平、輔大、國泰、亞東醫院及土城長庚。這些自行就醫的乘客受傷地點分布在捷運站各處，其中4人是在台北車站受傷，1人在誠品南西，另1人則是在中山站受傷。

警方表示，目前已針對受害者身分進行確認，並通知家屬到場。

【看原文連結】

更多自由時報報導

北捷隨機攻擊凶嫌父母桃園北上受警詢 曝：2年多沒聯絡了

捷運中山站丟煙霧彈砍人 嫌犯墜樓命危送醫

煙霧彈男北捷揮刀狠刺 57歲男傷及臟器送醫不治

北捷砍人釀4死！兇嫌墜樓亡 57歲男等3傷者送醫不治

