台北市淨零教育里程碑！ 四年計畫邁向碳中和校園

台北市教育局長湯志民在台北市學校環境教育中心發布北市為落實淨零。(記者王誌成攝)

記者王誌成／台北報導

面對全球氣候變遷的挑戰，為落實二０五０年淨零願景，台北市教育局長湯志民十九日在台北市學校環境教育中心發布北市為落實淨零，扎根環境教育的執行現況。致力環境教育與淨零排放，持續以教育為核心，推動校園成為永續行動的起點，落實「教育點亮永續、減碳增匯一起來」的願景。

教育局指出，今年已舉辦一百五十場次活動，包含工作坊、教師研習、校內外宣導及標竿參訪等，協助師生了解減碳、增匯，並著手執行校園碳盤查，再規劃減碳、增匯對策，以達到碳中和；首波有四十七校率先參與，二十日將提出自擬的「一一五至一一八年碳中和計畫」，明年再添六十校。

從校園碳盤查出發，在碳揭露的歷程中，讓學校能夠清楚掌握自身能源使用與排放來源，以數據為基礎找出減碳熱點，逐步建構校園永續治理的核心能力，至一一四年底已有四十七所學校完成校園碳盤查工作，並訂定一一五至一一八年碳中和計畫，規劃四年具體精進作為，達成邁向淨零校園的重要里程碑。

再者，教育局亦推動綠建築，打造新世代智慧永續校園以提升減碳效益。以綠建築校舍的減碳效益估算，平均每校改建後每年可節省約六十點二二公噸碳排放；一一二至一一四年間已完成九校校舍改建，粗估每年可為城市減少約五百四十二公噸碳排放，展現教育局在校園永續推動上的具體成果。