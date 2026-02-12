台北市深耕融合運動 讓學生在汗水中合作與成長

強化對特教生的支持，讓他們享受運動樂趣。(台北市教育局提供)

台北市教育局十二日表示，重視特教學生的均衡發展，教育局近四年投入超過八百萬元，舉辦獨輪車等運動營隊，並補助學校購置特教體育設施，強化對特教生的支持，讓他們享受運動樂趣。

大安高工的彥霆，小學時參加獨輪車訓練營，經過父親的陪伴和教練的鼓勵，最終能自由騎行，現在擔任志工協助學弟妹。透過訓練，彥霆提升了專注力與自信，對學習的理解力和穩定度有顯著進步，對挑戰性科目更具耐心。

他的個案老師對彥霆的學習態度印象深刻，彥霆努力探索高中課程，並希望取得專業證照。他也展現了繪畫天賦，參加比賽獲得優等，朝目標邁進。彥霆的父親帶著驕傲的語氣，回顧一路的艱辛，從小就為孩子提供適切的營養，尋求資源協助，並訓練孩子的社交能力，積極與學校合作，支持孩子的個別化教育。

協會創會理事長尹玉娟提到，常鼓勵學員建立自信心，讓他們相信「我做得到」。多年來，看到舊學員回來擔任志工，感到非常有成就感。

教育局強調，台北市每年舉辦多項特教生活動，如地板滾球、樂樂棒球、獨輪車訓練營等，並加強學校的多元體育課程及教師培訓，協助學生在生理、心理及社交層面建立社會連結，透過團隊合作學習尊重差異及解決問題的能力，促進正向的同儕關係與團隊精神。