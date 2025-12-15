台北市清潔隊員砍死2同事 判刑24年定讞 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台北市環保局建成分隊高姓約聘人員與同事不睦，於112年11月16日找來57歲廖男等3人，與58歲同僚王姓男子談判，雙方都攜帶刀械，高、廖2人卻在混亂中遭王男砍殺身亡，士林地院國民法官法庭依2個殺人罪判王男徒刑24年，最高法院日前駁回王男上訴，維持徒刑24年原判決定讞。

檢方起訴指出，王男於112年11月16日凌晨4時許，在台北市大同區蘭州街7號住處樓下，持刀柄為15公分、刀刃為12.5公分之折疊刀，攻擊高姓男子及陪同前來的廖姓男子2人，造成高男受有左側胸部銳器刺入等傷勢，廖男受有左大腿上方銳器割刺等傷勢，經醫院救治，2人仍因大量出血而不治死亡。

廣告 廣告

歷審認為，被告王男持有之折疊刀具高殺傷力，高男及廖男並係受到深度刺傷而大量出血之嚴重傷勢，而觀看現場監視器錄影後發現被告攻擊手段兇狠，目擊證人亦證述雙方係互相砍殺，認定王男的攻擊行為，確係出於對高、廖2人的殺人故意，並非正當防衛。被告對於高、廖2人均成立刑法第271條第1項之殺人罪犯行。就被告殺害高男部分量處被告有期徒刑12年，另被告殺害廖男部分量處有期徒刑14年，合併執行有期徒刑24年。最高法院駁回上訴確定。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

靖平專案執行 查獲191名被告羈押22人

跨越災後陰霾 花檢陪伴光復個案重建家園

【文章轉載請註明出處】