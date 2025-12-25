台北市演唱會經濟爆發！440場吸金94.5億 218萬人次朝聖

數度經CNN評為全球十大跨年晚會的「台北最High新年城」。（圖／台北市觀傳局）

隨著大巨蛋的啟用，演唱會成為風潮，台北市觀傳局表示，截至今年11月，北市舉辦超過440場演唱會，吸引逾218萬人次造訪，且透過城市妝點與粉絲共同應援，搭配攜手161家旅宿推出憑票根享優惠的「大巨蛋好宿PASS」，吸引粉絲進一步留宿台北。根據交通部觀光署數據，今年台北國外旅客數穩居六都第一，旅宿業平均住用率、住宿餐飲產值皆為六都第一，創造約94.5億元觀光產值。

觀傳局表示，觀傳局透過多元管道行銷台北，如11月Super Junior演唱會期間，於台北大巨蛋周邊設置藍色燈海及捷運站內播放經典歌曲等，營造城市應援氛圍；另更聯手本市161家旅宿業者推出「大巨蛋好宿PASS」，透過憑票根享優惠的方式，吸引粉絲留宿台北。同時在大型活動期間，成立房價稽查小組，在觀光熱區加大力度稽查，也加強查察日租套房，保障旅客安全與維護合理旅宿消費環境。

據統計，截至今年11月，台北市舉辦超過440場演唱會，吸引逾218萬人次造訪、創造約94.5億元觀光產值。

觀傳局指出，今年持續以「活動帶動城市觀光」為核心策略，尋求創新與突破，今年大型活動結合多個重量級IP，並與民間攜手合作，推出IP打卡活動，推廣台北魅力景點；大型演唱會期間，觀傳局透過城市妝點與粉絲共同應援，搭配攜手161家旅宿推出憑票根享優惠的「大巨蛋好宿PASS」，吸引粉絲進一步留宿台北。

根據交通部觀光署數據，114年台北國外旅客數穩居六都第一，旅宿業平均住用率、住宿餐飲產值皆為六都第一，展現台北市為國內外旅客首選觀光目的地的堅強實力。

此外，觀傳局指出，今年多項大型活動在既有人氣基礎上全面升級，結合國際知名IP打造多層次體驗，擴大活動聲量與觀光效益。7至8月「大稻埕夏日節」結合迪士尼玩具總動員與「千輪煙火」，參與達29萬人次、較去年成長4萬人次，大稻埕遊客中心來客數亦較去年同期成長3.8倍，還拿下2025年美國繆思創意獎鉑金獎的殊榮；數度經CNN評為全球十大跨年晚會的「台北最High新年城」，此次攜手PEANUTS™漫畫家族，於台北市政府東南廣場設置6座史努比及其兄弟姊妹的大型氣偶，並結合台北城市意象推出多款跨年限定周邊商品。明年「2026台北燈節」將首度創新以雙IP、雙展區呈現，為城市節慶注入亮點話題。

根據交通部觀光署數據推估，114年截至9月來台國外旅客達605萬7907人次，其中有514萬134人次造訪台北，穩居六都之首；北市旅宿業收入達476億元、住宿人次約1099萬人次、平均住用率66.41％，皆列六都第一；同時，台北於「2025全球百大旅遊城市指數」排名第15、「2025全球最值得旅遊城市」第11名，並奪得「全球最安全女性數位遊牧者首選城市」冠軍，在國際評比表現亮眼，台北的安全便利與多元旅遊魅力深受肯定。

觀傳局表示，未來將在現有基礎上，持續精進大型活動、強化城市品牌形象並深化國際鏈結，透過公私協力打造更多元且具吸引力的觀光旅遊體驗，優化旅遊環境，吸引國內外旅客一遊再遊、留宿並愛上台北，鞏固台北作為旅遊首選城市的地位。

