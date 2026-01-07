台北市營養午餐今年起全面免費！新北市是否跟進 侯友宜委屈吐這一句

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

台北市長蔣萬安昨宣布，北市國中、小學營養午餐將全面免費，北市預估，每年預算約20多億元、18萬名學子受惠，預計最快今年9月上路，而雙北作為互動緊密的生活圈，不少家長關注新北市是否也會跟進。新北市長侯友宜今（7）日上午受訪時先是感歎「新北市是六都人均預算最少的」，並指出，新北市每年對於弱勢孩童補助營養午餐，一年有13.5億的經費，在教育預算上也是全國投入最多。

台北市長蔣萬安昨宣布，北市國中、小學營養午餐將全面免費；侯友宜則說，「新北市是六都人均預算最少的」。（圖／資料照）

侯友宜坦言，新北市算下來，如果全面營養午餐免費的話，大概總經費需要46億，除了13.5億，也會隨時視財政狀況做好調整準備；他也呼籲，在教育跟福利上，希望各縣市都能夠均衡，中央要有一個統一的做法，為教育的福利的部分不要有相對的落差，這是我們要做的方向。

廣告 廣告

蔣萬安昨在市政會議中表示，對於孩子的營養政策，他始終堅持再苦不能苦孩子，因此決定台北的孩子從今年起午餐免費、營養到位，要推動台北市公私立國小、國中營養午餐全面免費，全面免費的營養午餐能幫助每一個孩子，確保營養均衡，蔣萬安說，真正做到「營養午餐、午餐營養」，還能更進一步推動營養教育以及食農教育。

更多FTNN新聞網報導

一年省上萬元！鮮奶只是起點 蔣萬安拍板北市中小學營養午餐全面免費

封小紅書為打詐？蔣萬安怒轟「民進黨變共產黨」 侯友宜要求中央給一致性標準

大膽指盧秀燕韓國瑜不選了、蔣萬安還年輕 他預言2028侯友宜將再戰

