台北市營養午餐免費挨批！她點名蔣萬安：犧牲孩子營養品質的廉價買票

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

時代力量黨主席王婉諭今(1/12)表示，台北市長蔣萬安日前宣布營養午餐全面免費，迫使各縣市陷入大撒幣競賽，但政府買單將鎖死供餐成本，一旦物價上漲，犧牲的是孩子的營養與品質，蔣不但失去首都市長的格局，這也是最廉價的買票。

時代力量黨主席王婉諭(左)，時代力量提供

蔣萬安上周宣布，今年9月起，營養午餐全面免費，隨後基隆、高雄、台中等縣市也紛紛跟進，而彰化、南投則已實施，苗栗也宣布即將實施，新北市長侯友宜則未鬆口。

王婉諭上午偕同綠黨、台灣基進黨等各縣市議員參選人，共同召開記者會，她說，蔣萬安宣布營養午餐全面免費，迫使各縣市陷入「大灑幣」競賽。雖理解家長想省錢，但負責任的政治人物應誠實告知：政府全額買單將鎖死供餐成本，一旦物價上漲，犧牲的將是孩子的營養與品質。

王婉諭表示，這是最廉價的政治買票，將選票利益置於孩童健康之上，將導致「價格死板、品質下降」的惡性循環，家長寧可多花錢讓孩子吃得更好，也不願見到這種結果。

王婉諭指出，台北市擁有最豐沛資源，本應建立透明計價公式與食農教育示範，蔣萬安卻選擇最懶惰的「全額買單」，導致「首都向下沉淪，全台群起效尤」，只剩下新北市、屏東縣、嘉義縣市還在抵抗蔣萬安亂灑錢的負面後果。

王婉諭說，蔣萬安失去首都市長應有的格局，並強烈呼籲立法院儘速通過《學校供餐法》，讓定價機制入法，才能真正解決供餐品質問題。

