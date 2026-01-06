台北市營養午餐全面免費！蔣萬安：直接減輕家長經濟支出

台北市長蔣萬安。 圖：台北市政府 / 提供

台北市長蔣萬安今（6日）主持市政會議，裁示三點重大政策，包括推動台北市公私立國小、國中營養午餐全面免費；教育革新三箭；以及敬老卡功能升級。蔣萬安說，以營養午餐平均一餐60到70元估計，能直接減輕家長每年上萬元的經濟支出，且能由市府統一強化食材溯源與品質管控，解決過去因餐費限制，導致食材選擇受限的問題。

蔣萬安今於市政會議指出，面對少子化的國安危機、高齡社會的轉型壓力，以及教育現場日趨複雜的挑戰，他宣布幾項重要政策。第一、台北市營養午餐全面免費，北市去年推動生生喝鮮奶，只是第一步，今年要再向前一大步，推動台北市公私立國小、國中營養午餐全面免費，全面免費的營養午餐能幫助每一個孩子，確保營養均衡，真正做到「營養午餐、午餐營養」，還能更進一步推動營養教育及食農教育。

蔣萬安強調，營養午餐不應只是一頓飯，更是平權的重要環節，他發現隨著物價波動，家庭育兒的負擔日益沉重，不希望任何一個孩子因為家庭經濟因素，而在餐桌上感受到差異，透過全面免費，以營養午餐平均一餐60到70元估計，能直接減輕家長每年上萬元的經濟支出，更重要的是，由市府統一強化食材溯源與品質管控，解決過去因餐費限制，導致食材選擇受限的問題。

蔣萬安提到，針對教育革新三箭，包括：導師全面減少一節課，且提高導師的導師費，全面涵蓋國小、國中以及高中，把時間還給老師；全面充實並增加學校專責行政人力，並調高教師兼任行政工作的獎金；並全面增加教師心理諮商時數與次數，未來服務據點將從原本5區擴大到12個行政區都設置規劃，免費諮商次數也從6到10次提升到8到12次。透過提供完善的支持體系，讓台北的老師們在充滿正能量的狀態下陪伴孩子。

此外，蔣萬安也宣布，敬老卡功能大升級，敬老卡點數的調整不只是金額增加，更是服務場景的全面擴張，已從2日開始開放扣抵聯醫門診掛號費；2月，計程車扣抵點數提高到85點；7月開始，每個月點數更從480點調升至600點。

蔣萬安強調，今年將正式把老人健康檢查納入點數扣點範疇，希望這張卡不只是敬老卡，而是市民的健康生活卡。透過點數扣抵健檢以及醫療費用，傳遞一個觀念：預防勝於治療，鼓勵長者多出門走走，定期健檢，讓健康老化的實踐走在全台最前端。

蔣萬安說，今天的政策宣布，每項都需龐大的預算支撐，請相關局處針對預算撥付、配套措施及宣導作業，精準對位，即刻落實，要讓市民感受到，北市府是個有溫度、有肩膀、更有遠見的團隊。

