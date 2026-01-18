即時中心／廖予瑄、黃彥翔報導

民眾黨創黨主席柯文哲與現任主席黃國昌等人，今（18）日共同出席台北市黨部籌辦的「松信夥伴見面會」，並在會前接受媒體聯訪。對於民眾黨今（2026）年尚未提出台北市長參選人，台北市白議員張志豪表示，這一次有「兩個太陽」柯文哲及黃國昌，加上「雙核心」發言人吳怡萱、民眾黨松信議員擬參選人許甫，「相信在我們一同努力之下打一個團體戰，我覺得是沒有問題」，而黃也在一旁高聲疾呼，「4加2台北全壘打！」

對於民眾黨對於2026台北市長選舉，尚未提出參選人，記者提問張志豪，若台北現在沒有「母雞」，會希望黨內的「兩個太陽」柯文哲、黃國昌如何幫助在地的白營民代參選？張則回應，「有母雞，有母雞的選法，沒有母雞，有沒有母雞的選法。」他說，目前黨內的「兩個太陽」都已經有相當強悍的戰力，因此他也盼未來的選戰當中，「太陽們」可以隨時協助、指導他們，「讓我在台北市的選戰可以一戰成名。」





台北市民眾黨議員張志豪。（圖／民視新聞）





接著，張志豪指出，現任的4位台北市民眾黨議員在過去的這3年來，都非常兢兢業業，並努力地服務所有台北市的民眾，「我相信我們應該有這個機會，也有這個信心能夠贏得這次的選舉。」話鋒一轉，他也提到，許甫跟吳怡萱也是非常強的戰將，「我們打一個團體戰，相信在一同努力之下，再加上『兩個太陽』的加持，我覺得是沒有問題。」隨後，黃國昌立刻搶著說，「回答得霸氣一點！4加2，台北全壘打！」而張也附和喊道，「6席全壘打、全上！」

民眾黨現任主席黃國昌。（圖／民視新聞）

此外，吳怡萱也補充道，這一次民眾黨雖然沒有「母雞」，但有「兩個太陽、雙核心」，「所以我們一定會旗開得勝，不用擔心。」她並表示，白營也很開放蔣萬安來幫忙輔選，「4個議員在質詢上面的力道不會停，但是若未來有更多可以合作的空間，我覺得都是以開放的態度去面對任何的討論。」

民眾黨發言人吳怡萱。（圖／民視新聞）





原文出處：快新聞／台北市白營沒「母雞」怎選？黃國昌喊：4加2全壘打

