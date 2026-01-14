「台北市社宅統一登記平台」上線 四步驟成準申請人

台北市 / 林彥廷 綜合報導

為優化社宅申請作業，積極回應民眾對社宅單一申請窗口的熱切需求，台北市政府都市發展局與台北市住都中心共同規劃「台北市社宅統一登記平台」，今（14）日已正式上線。平台提供一站式申請服務，串接戶政、財政等資料，民眾只要在這個平台建立基本資料，就可以成為社宅的「準申請人」。日後社宅有招租時會主動通知，只要再登入平台、按下「我要申請社宅」，即完成申請作業，讓您更輕鬆申請台北市政府管理的社宅。

台北市住都中心表示，新平台上線後，民眾可隨時隨地預先線上登記，申請超便利。首先，只要簡單四步驟—登入、資料填寫、授權、確認，「1次登記」立即成為社宅的準申請人；其次，成為準申請人後，平台會自動發送簡訊或以電子郵件主動通知，只需再登入平台、按下「我要申請社宅」，即完成該社宅的正式申請作業。此外，還可隨時登入平台查詢申請及抽籤等紀錄，讓民眾「1手掌握」招租訊息不漏接。

最後，申請服務「1站到位」，平台開放MyData介接整合戶籍、財稅等資料，讓民眾文件準備少煩惱，且登入過程皆透過政府資安機制加密保護，申請過程安全、方便又省時。

為鼓勵民眾盡早體驗新平台的便利性，特別推出限時好康活動！即日起至115年2月底前完成登記者，1月及2月各將抽出100名贈送超商百元禮券（每人限領一次）。想申請社宅的朋友，可上網搜尋「台北市社宅統一登記平台」。

